Fortuna Köln überwintert auf Platz eins, Gladbach überrollt Düsseldorf

Aufgrund der "anhaltenden Witterungsbedingungen" ist der Rasen in der IMS-Arena derzeit unbespielbar und bis zum 8. Dezember gesperrt. Ein neuer Spieltermin steht mit dem 16. Januar bereits fest.

Ohne sonderlich zu glänzen zeigte Fortuna Köln dem taumelnden WSV die Grenzen auf. In der Schlussphase machten die Südstädter mit einem Doppelschlag den Sack zu, sichern sich damit die Tabellenspitze bis zum Wiederbeginn im neuen Jahr.

Die Düsseldorfer Gastgeber erlebten einen absoluten grausamen Start in die Partie. Mit der ersten Ecke durch Kilian Sauck nickte Lion Schweers direkt ein (1.). Danach behielt Gladbach den Fuß auf dem Gaspedal, die Fortuna kam einfach nicht richtig in die Partie. Nach einem langen Ball in die Spitze stellte Fritz Fleck seinen Körper clever ein und vollendete aus spitzem Winkel zum 2:0 (7.). Als dann auch ein feiner Schlenzer von Sauck im Kreuzeck einschlug (11.), schien die Partie schon frühzeitig gegessen. Mit beinahe jedem Schuss durfte die Fohlen zu Beginn einen Treffer feiern, doch allmählich konnten sich auch Düsseldorf wieder fangen. Und auch die Hausherren ließen sich nicht lange Zeit. Darin Quiala-Tito traf mit seinem Kopfball zunächst Aluminium, den Nachschuss brachte Hamza Anhari unter (27.).

Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte beruhigte sich die Partie wieder zunehmend. Nach dem Seitenwechsel begannen die Düsseldorfer bemüht, den Rückstand wieder aufzuholen. Und nach gut einer Stunde bot sich die goldene Chance zum nächsten Treffer, doch nach einem Handspiel der Gladbacher im Strafraum scheiterte Deniz Bindemann beim folgenden Strafstoß an Maximilian Neutgens (57.). Daraufhin beschränkten sich die beiden Seiten wieder auf viel Stückwerk, das Spiel wurde dominiert von einigen Zweikämpfen fernab der jeweiligen Gefahrenräume. Mit Anbruch der Schlussphase vergab noch Quiala-Tito aus überaus vielversprechender Position kläglich (75.). Besonders konkret wurde es in der Schlussphase dann auch nicht mehr. Gladbach rückt für den Moment an die Spitzengruppe heran, während Düsseldorf bestenfalls aus Platz 13 überwintern wird.

Fortuna Düsseldorf II – Borussia Mönchengladbach II 1:3

Fortuna Düsseldorf II: Milán Czakó, Leonard Brodersen, Leo Mirgartz (86. Conor David Tönnies), Noah Egouli, Darin Quiala-Tito, David Savic (34. Noah Nikolaou), Hamza Anhari, Danny Latza, Simon Vu (86. Marius Zentler), Deniz Bindemann (71. Lennart Garlipp), Karim Affo (71. Simon Vu) (86. Marius Zentler) - Trainer: Jens Langeneke

Borussia Mönchengladbach II: Maximilian Neutgens, Yannik David Dasbach, Lion Schweers (70. Josiah Uwakhonye), Joshua Uwakhonye, Veit Stange, Nico Vidic, Kemal Cirpan, Fritz Fleck (81. Oguzcan Büyükarslan), Kilian Sauck (70. Divine Dillon Berko), Yannick Michaelis, Justin Adozi (86. Iaia Manco Danfa) - Trainer: Sascha Eickel

Schiedsrichter: Francisco Lahora Chulian (Bonn) - Zuschauer: 149

Tore: 0:1 Lion Schweers (1.), 0:2 Fritz Fleck (7.), 0:3 Kilian Sauck (11.), 1:3 Hamza Anhari (27.)

Besondere Vorkommnisse: Deniz Bindemann (Fortuna Düsseldorf II) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Maximilian Neutgens (57.).

