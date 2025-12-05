 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Hängende Köpfe beim WSV, Jubel in der Domstadt.
Hängende Köpfe beim WSV, Jubel in der Domstadt. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Fortuna Köln überwintert auf Platz eins, Gladbach überrollt Düsseldorf

Regionalliga West: Fortuna Köln wird dank eines 3:0-Sieges gegen den Wuppertaler SV auf Platz eins überwintern. Borussia Mönchengladbach II überrollte Fortuna Düsseldorf II schon nach knapp zehn Minuten mit drei Treffern.

Fortuna Köln ist nicht nur Herbstmeister, sondern wird das Feld auch für das erste Spiel im neuen Jahr anführen. So viel ist nach dem nahezu ungefährdeten 3:0-Sieg gegen den Wuppertaler SV klar. Die Bergischen Löwen müssen in der Winterpause dringend Kräfte sammeln, um die derzeitige Durststrecke schnell vergessen machen zu lassen. Die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach begann furios gegen Fortuna Düsseldorf II, brachte die drei Punkte dann auch schließlich ohne große Kopfschmerzen nach Hause.

Am Samstag treffen sich mit dem Kräftemessen zwischen dem FC Gütersloh und RW Oberhausen zwei Verfolger direkt. Als viertes Team im Bunde der Spitzengruppe empfängt der FC Schalke 04 II den SC Wiedenbrück. Für den 1. FC Bocholt ist es das erste Spiel nach dem Rücktritt von Christopher Schorch als Teamchef. Erster Kontrahent dafür ist der 1. FC Köln II.

Abgesagt/verschoben: SSVg Velbert - Sportfreunde Lotte

Do., 16.01.2025, 19:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
Abgesagt

Aufgrund der "anhaltenden Witterungsbedingungen" ist der Rasen in der IMS-Arena derzeit unbespielbar und bis zum 8. Dezember gesperrt. Ein neuer Spieltermin steht mit dem 16. Januar bereits fest.

Fortuna Köln überwintert auf Platz eins

Heute, 19:30 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
3
0

Ohne sonderlich zu glänzen zeigte Fortuna Köln dem taumelnden WSV die Grenzen auf. In der Schlussphase machten die Südstädter mit einem Doppelschlag den Sack zu, sichern sich damit die Tabellenspitze bis zum Wiederbeginn im neuen Jahr.

SC Fortuna Köln – Wuppertaler SV 3:0
SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Seymour Fünger, Robin Afamefuna (84. Younes Derbali), David Haider, Tom Geerkens, Rafael Garcia (77. Adrian Stanilewicz), Nico Thier (77. Jonas Michelbrink), Georg Strauch, Kevin Brechmann (84. Vleron Statovci), Timo Bornemann (62. Hamadi Al Ghaddioui), Enzo Wirtz - Trainer: Matthias Mink
Wuppertaler SV: Fotios Adamidis, Kilian Bielitza, Levin Müller (69. Ronay Arabaci), Subaru Nishimura, Salmin Rebronja, Toshiaki Miyamoto, Hans-Juraj Hartmann, Celal Aydogan, Chesron Oostwoud (59. Lennard Wagemann), Daiki Kamo (59. Fritz Kleiner), Amin Bouzraa - Trainer: Sebastian Tyrała
Schiedsrichter: Marcel Benkhoff - Zuschauer: 3091
Tore: 1:0 Kevin Brechmann (43.), 2:0 Enzo Wirtz (76.), 3:0 David Haider (80.)

Düsseldorf kann sich vom Gladbacher Traumstart nicht mehr erholen

Heute, 19:30 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
1
3
Abpfiff

Die Düsseldorfer Gastgeber erlebten einen absoluten grausamen Start in die Partie. Mit der ersten Ecke durch Kilian Sauck nickte Lion Schweers direkt ein (1.). Danach behielt Gladbach den Fuß auf dem Gaspedal, die Fortuna kam einfach nicht richtig in die Partie. Nach einem langen Ball in die Spitze stellte Fritz Fleck seinen Körper clever ein und vollendete aus spitzem Winkel zum 2:0 (7.). Als dann auch ein feiner Schlenzer von Sauck im Kreuzeck einschlug (11.), schien die Partie schon frühzeitig gegessen. Mit beinahe jedem Schuss durfte die Fohlen zu Beginn einen Treffer feiern, doch allmählich konnten sich auch Düsseldorf wieder fangen. Und auch die Hausherren ließen sich nicht lange Zeit. Darin Quiala-Tito traf mit seinem Kopfball zunächst Aluminium, den Nachschuss brachte Hamza Anhari unter (27.).

Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte beruhigte sich die Partie wieder zunehmend. Nach dem Seitenwechsel begannen die Düsseldorfer bemüht, den Rückstand wieder aufzuholen. Und nach gut einer Stunde bot sich die goldene Chance zum nächsten Treffer, doch nach einem Handspiel der Gladbacher im Strafraum scheiterte Deniz Bindemann beim folgenden Strafstoß an Maximilian Neutgens (57.). Daraufhin beschränkten sich die beiden Seiten wieder auf viel Stückwerk, das Spiel wurde dominiert von einigen Zweikämpfen fernab der jeweiligen Gefahrenräume. Mit Anbruch der Schlussphase vergab noch Quiala-Tito aus überaus vielversprechender Position kläglich (75.). Besonders konkret wurde es in der Schlussphase dann auch nicht mehr. Gladbach rückt für den Moment an die Spitzengruppe heran, während Düsseldorf bestenfalls aus Platz 13 überwintern wird.

Fortuna Düsseldorf II – Borussia Mönchengladbach II 1:3
Fortuna Düsseldorf II: Milán Czakó, Leonard Brodersen, Leo Mirgartz (86. Conor David Tönnies), Noah Egouli, Darin Quiala-Tito, David Savic (34. Noah Nikolaou), Hamza Anhari, Danny Latza, Simon Vu (86. Marius Zentler), Deniz Bindemann (71. Lennart Garlipp), Karim Affo (71. Simon Vu) (86. Marius Zentler) - Trainer: Jens Langeneke
Borussia Mönchengladbach II: Maximilian Neutgens, Yannik David Dasbach, Lion Schweers (70. Josiah Uwakhonye), Joshua Uwakhonye, Veit Stange, Nico Vidic, Kemal Cirpan, Fritz Fleck (81. Oguzcan Büyükarslan), Kilian Sauck (70. Divine Dillon Berko), Yannick Michaelis, Justin Adozi (86. Iaia Manco Danfa) - Trainer: Sascha Eickel
Schiedsrichter: Francisco Lahora Chulian (Bonn) - Zuschauer: 149
Tore: 0:1 Lion Schweers (1.), 0:2 Fritz Fleck (7.), 0:3 Kilian Sauck (11.), 1:3 Hamza Anhari (27.)
Besondere Vorkommnisse: Deniz Bindemann (Fortuna Düsseldorf II) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Maximilian Neutgens (57.).

