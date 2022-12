Fortuna Düsseldorf: Die Ultras rufen zur Blutspende auf Die Ultras von Fortuna Düsseldorf rufen gemeinsam mit dem Verein und der Mannschaft zur großen Blutspende-Aktion auf.

„Fußball ist unser Leben“ – so heißt ein bekanntes Lied. Für viele Fans sind diese Zeilen nicht nur ein Lippenbekenntnis. Und doch ist Fußball nicht alles. Das Spiel kann aber die Bühne bieten, um mit seiner Botschaft deutlich mehr zu erreichen. Wie es nun die Ultras von Fortuna Düsseldorf vormachen. Sie rufen zu einer Aktion auf, die Leben retten kann.

In einer Mitteilung der Fan-Vertretung heißt es: „Vor den Weihnachtstagen, dem Übergang ins neue Jahr und dem Start der Rückrunde, haben wir noch eine wichtige Ankündigung für euch: Wir alle haben Fortuna im Blut. Und täglich werden ca. 15.000 Blutspenden für die Versorgung von kranken und verletzten Menschen in Deutschland benötigt. Es liegt also nah, dass die Fans von Fortuna Düsseldorf ihren Teil zur Versorgung beitragen.“

Deshalb packen sie jetzt selbst mit an. Gemeinsam mit Fortuna Düsseldorf gibt es am Freitag, 23. Dezember, von 14 bis 18 Uhr eine Blutspende-Aktion in der Mannschaftskabine in der Arena im Düsseldorfer Stadtteil Stockum. Damit die Wartezeiten möglichst kurz sind, wird um eine vorherige Anmeldung gebeten. Möglich ist das beispielsweise unter der Internetadresse: https://www.blutspendedienst-west.de/blutspendetermine/termine/263548.