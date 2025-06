Forfait-Wertungen bei über 5 Prozent aller Erwachsenen-Spiele

1.Herren

Bei den 1.Herren schlug die Weigerung von Swift Hesperingen, zum Heimspiel in der BGL Ligue gegen Mondorf anzutreten, Anfang Dezember für einen regelrechten Skandal. Für Diskussionsstoff sorgte auch die Weigerung von Aspelt, das Spiel bei der US Esch zu bestreiten. Sicherheitsgründe wurden dafür angegeben.

Nicht in unserer Statistik erfasst sind Pokal-Spiele, zu denen Mannschaften nicht antraten. Wilwerwiltz sollte Mitte Oktober in der „Coupe FLF“ nach Pfaffenthal reisen, dies an einem Mittwochabend. Da einem zu viele Spieler durch Verletzungen, Arbeit und Urlaub fehlten, entschloss man sich, nicht anzutreten.

Das Gros der Forfaits bei den 1.Herren sind aber nachträgliche Wertungen aufgrund von Spielabbrüchen, Missachtungen von Regeln u.ä. Am längsten hielt die Spuck-Affäre Mensdorf - CSG den Fußball in Atem: die Forfait-Wertung vom 1.Spieltag wurde nach Abschluss der Saison erst endgültig bestätigt.

BGL Ligue: 1 Forfait bei 240 Spielen, 0,42 %

Ehrenpromotion: 1 Forfait bei 240 Spielen, 0,42 %

1.Division 1.Bezirk: 1 Forfait bei 240 Spielen, 0,42 % 2.Bezirk: 3 Forfaits bei 240 Spielen, 1,25%

2.Division 1.Bezirk: 1 Forfait bei 182 Spielen, 0,56 % 2.Bezirk: 3 Forfaits bei 182 Spielen, 1,65 %

3.Division: 2 Forfaits bei 108 Spielen, 1,85 %

Herren-Reserven

Bei den Herren-Reserven ist die Anzahl an Forfait-Wertungen am höchsten, was u.a. daran liegt, dass in einigen Klassen Mannschaften sich relativ früh zurückzogen. Dass eine 1.Klasse aber auf elf Forfaits kommt, kann nicht nur als bemerkenswert sondern durchaus als bedenklich eingestuft werden.

Klasse 1: 11 Forfaits bei 132 Spielen, 8,33 %

Klasse 2-1: 2 Forfaits bei 132 Spielen, 1,52 %

Klasse 2-2: 4 Forfaits bei 132 Spielen, 3,03 %

Klasse 3-1: 3 Forfaits bei 132 Spielen, 2,27 %

Klasse 3-2: 7 Forfaits bei 132 Spielen, 5,30 %

Klasse 3-3: 5 Forfaits bei 132 Spielen, 3,79 %

Klasse 4-1: 11 Forfaits bei 132 Spielen, 8,33 %

Klasse 4-2: 34 Forfaits bei 132 Spielen, 25,76 %

Klasse 4-3: 31 Forfaits bei 132 Spielen, 23,48 % *

Klasse 4-4: 22 Forfaits bei 132 Spielen, 16,67 &

* In der Klasse 4-3 gab es ein doppeltes Forfait. Dieses floss als zwei Forfait-Wertungen in unsere Statistik ein.

Fazit

Es gibt viele verschiedene Gründe, weswegen Spiele mit Forfait gewertet werden. Dass aber Mannschaften aufgrund von Personalnot unter der Woche z.B. nicht antreten können, könnte auf einen überladenen Spielplan hindeuten. Auch scheint das Regelwerk u.U. nicht klar genug formuliert zu sein, wodurch sich Mannschaften ab und an selber aus Wettbewerben kegeln, wie die „Coupe des Seniors Réserves“ in dieser Saison mehr als deutlich machte. Dies sind jedoch Themen, die an anderer Stelle intensiver diskutiert werden müssten.

Damen: 34 Forfaits bei 403 Spielen, 8,44 %

1.Herren: 12 Forfaits bei 1.432 Spielen, 0,84 %

Herren-Reserven: 130 Forfaits bei 1.320 Spielen, 9,85 %

TOTAL: 176 Forfaits bei 3.155 Spielen, 5,58 %

Auf FuPa zur Verfügung stehende Pokalwettbewerbe aller Kategorien, die Ligen der U19-Junioren und im Futsal sowie der Betriebsfußball wurden in unserer Statistik nicht berücksichtigt.