Mensdorf – CSG: 5 Tage vor Barrage-Spiel immer noch keine Entscheidung

Am Montag trafen sich der CS Grevenmacher, die FLF und der FC Syra Mensdorf in der sog. „Spuckaffäre“ vor einer Schlichtungskammer der „Commission Luxembourgeoise d'Arbitrage pour le Sport“ (CLAS).

In einer siebenseitigen Urteilsbegründung inkl. detaillierter Historie des Falles entschied die CLAS nun, den Fall erneut zurück an das Berufungsgericht des Fußballverbandes zu verweisen, das in anderer Zusammensetzung erneut zu entscheiden habe.