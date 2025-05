D3: Rennen um Platz 4 bleibt völlig offen

In einem packenden Duell in der 3. Division setzte sich Claravallis Clerf mit 5:3 in Beckerich durch und hat zwei Runden vor Schluss die beste Ausgangslage im Rennen um Platz 4. Glod eröffnete das Spiel früh in der 2.Minute (1:0). Beckerich glich postwendend durch Hoffmann aus (1:1, 4.').

In der Begegnung zwischen Les Ardoisiers Perlé und Kiischpelt Wilwerwiltz dominierten die Gastgeber und gewannen mit 3:0. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Closter Perlé in der 47.Minute in Führung (1:0). Messineo sorgte in der 79.' für die Vorentscheidung (2:0), bevor Meis in der Nachspielzeit auf 3:0 stellte, nach einer Vorlage von Billa.

Restprogramme

Perlé: Clerf (a, Nachholspiel), Brouch (a), Beckerich (a)

Wilwerwiltz: Beckerich (h), US Esch (a)

Restprogramm

Grevels (spielfrei am Wochenende): Bourscheid (h), Brouch (h)

Wieder ein Forfait: kein Nachholspiel am Mittwoch

Perlé tritt zum Nachholspiel am Mittwoch nicht an, so dass Clerf kampflos mit 3:0 gewinnt.