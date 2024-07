FLB-Pokal: Alle Sieger, Rekordsieger und Endspiele im Überblick

Der FLB-Pokal ist von der Historie her ein noch relativ junger Wettbewerb, da erst seit dem Jahr 1991 ausgetragen wird. Grund dafür ist die politische Wende 1989/90, welche das Land am 3. Oktober 1990 wiedervereinigte. Als Vergleich dient der württembergische Landespokal, welcher bereits seit dem Jahr 1950 ausgetragen wird. In diesem Artikel informieren wir euch über Fakten, alle Endspiele, die Rekordsieger des FLB-Pokals und verschaffen euch zum Schluss nochmal einen chronologischen Überblick über alle Gewinner.