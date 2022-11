FCWB kehrt zum Siegen zurück 1. Liga, Gruppe 3: Wettswil-Bonstetten - Höngg

Mit diesem Erfolg im letzten Heimspiel des Jahres beendet das Fanionteam des FC Wettswil-Bonstetten eine starke Vorrunde mit 31 Punkten aus 15 Spielen und steht auf Rang vier in der Tabelle, nur drei Punkte hinter Leader Paradiso.

Unterhaltsame erste Halbzeit

Die beiden Kontrahenten in diesem Zürcher Derby lieferten sich von Beginn an ein attraktives 1.-Liga-Duell. Die Ämtler starteten konzentriert und versuchten die gut gestaffelt stehende Höngger-Defensive mit feinem Kurzpassspiel zu durchbrechen.

Auf der anderen Seite wollte Höngg aus einer stabilen Defensive heraus immer wieder Nadelstiche durch schnelles Umschaltspiel setzen. Die Gastgeber waren jedoch klar spielbestimmend und kamen zu einigen hochkarätigen Tormöglichkeiten. Flavio Peter wurde in der 15. Minute in die Tiefe lanciert und konnte allein auf Torhüter Merkas losstürmen. Der Abschluss, des ansonsten so zielstrebigen Peters, blieb jedoch zu unpräzis und konnte vom gut reagierenden Höngger Hintermann per Fuss geklärt werden.

Einige Minuten später schalteten die Rot-Schwarzen blitzschnell um. Peter trieb den Ball auf die gegnerische Abwehr zu und spielte im richtigen Moment auf Schneebeli. Dieser legte sich den Ball optimal auf den linken Fuss und schaufelte das runde Leder über die Latte.

Das Spiel blieb weiter unterhaltsam, WB gelang es jedoch nicht, die spielerische Überlegenheit vor der Pause in eine Führung umzumünzen.

Herger mit der Entscheidung

Nach der Pause blieben die Gastgeber spielbestimmend, jedoch traute sich nun auch Höngg immer öfter in die Gegnerische Hälfte. In der 60. Minute spielten sich die Stadtzürcher über die rechte Seite nach vorne. Der Ball wurde zur Mitte gespielt, wo Yigit mit einem sehenswerten Schlenzer nur die Latte traf. In der 67. Minute fiel dann endlich das Tor, welches dieses Spiel verdient hatte.