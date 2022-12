Spiele am Teisbacher Erlenweg werden immer von vielen Zuschauern verfolgt – Foto: Werner Kroiß

FC Teisbach: Niederbayerns Zuschauermythos Heimspiele im Dingolfinger Stadtteil sind stets gut besucht und auch für die Gegner Highlights

Das Triple macht der FC Teisbach schon im vergangenen Sommer perfekt. Seit dem Bezirksliga-Aufstieg 2018 standen die Blau-Weißen im Zuschauer-Ranking stets ganz oben. 2018/2019 verfolgten im Schnitt 328 Zuseher die Partien am Erlenweg, in der abgebrochenen "Corona"-Saison waren es 332, in der vergangenen Spielzeit waren es 318. Auch in der laufenden Runde führen die Grill-Schützlinge die Fan-Tabelle mit bis dato durchschnittlich 344 Zuschauern souverän an.

"Unser Zuschauer-Zuspruch ist seit Jahren ungebrochen hoch. Das macht uns als Verein mächtig stolz", frohlockt Teisbachs Abteilungsleiter Adam Zahn, der auch eine Erklärung für die tolle Statistik hat: "Teisbach ist ein lebendiges Dorf, unter anderem sind wir eine echte Faschings-Hochburg. Zudem ist die Identifikation in unserem Kader definitiv gegeben. Der Großteil unserer Mannschaft besteht aus waschechten Eigengewächsen." Ein Highlight ist natürlich Jahr für Jahr das Stadt-Derby gegen den FC Dingolfing, das stets eine große Kulisse garantiert. "Die Spiele gegen Dingolfing sind natürlich immer etwas ganz Besonderes. Schmankerl sind auch die Landkreis-Duelle gegen Landau oder in dieser Saison erstmals gegen Simbach bei Landau, die ebenfalls immer top besucht sind. Unter 250 Zuschauer haben wir aber auch in normalen Duellen eigentlich nie", informiert Zahn.







Auch Landaus Routinier Matthias Reichl freut sich stets auf die Gastspiele im Dingolfinger Stadtteil – Foto: Alfred Brumbauer