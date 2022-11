FC Nordkirchen: Plechaty bleibt bis 2025 Landesligist FC Nordkirchen nutzt die kurze Verschnaufpause rund um das Totensonntag-Wochenende und hat die Vertragsverlängerung mit Chefcoach Mario Plechaty bekanntgegeben.

Der 50-Jährige, der in seiner aktiven Laufbahn einmal in der Bundesliga für Borussia Dortmund zum Einsatz kam, steht seit Sommer 2020 an der Seitenlinie beim FCN und hat einen langfristigen Vertrag bis 2025 unterzeichnet.