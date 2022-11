FC Langengeisling II will auf keinen Fall St. Martin sein: „Wir wollen keine Punkte hergeben“ Schockt Eichenkofen Neufahrn?

Landkreis Erding – „Auch wenn der Heilige St. Martin gerne geteilt hat: Wir wollen keine Punkte hergeben.“ Mit einem 17-Mann-Kader gebe es ohnehin nur ein Ziel: drei Punkte und das Überwintern auf Tabellenplatz zwei.

Das verhindern will jedoch der FCM, der auf die jüngste Vergangenheit baut. „Wir haben in den letzten Jahren unsere besten Spiele immer gegen Langengeisling gezeigt und in der Vorsaison auswärts sogar gewinnen können“, sagt Moosinnings Daniel Bies.

Mit einem Nachholspiel in der Hinterhand will sich die SpVgg Eichenkofen weiter nach vorne pirschen – die Aufgabe wird gegen den souveränen Tabellenführer FC Neufahrn jedoch schwierig. Für SpVgg-Coach Matthias Kurz ist es aber an der Zeit, für die erste Saisonniederlage des Freisinger Nachbarn zu sorgen: „Irgendwann muss Neufahrn verlieren, wieso nicht gegen uns? Wir hätten es aufgrund unserer starken Leistungen und sieben ungeschlagenen Spielen in Serie auf jeden Fall verdient.“ Noch dazu ist der Kader fast komplett, lediglich der Ausfall von Nelson Pones schmerzt. Wie es gegen Neufahrn klappen soll? „Wir müssen die unfassbar starke Offensive ausschalten“, erklärt Kurz.

Sein letztes Punktspiel 2022 bestreitet der FC Erding und empfängt dabei Rot-Weiß Klettham 2 zum Stadtderby. Für die Heimelf ist nicht nur wegen der herben 0:4-Hinspielniederlage Wiedergutmachung angesagt: „Wir haben die letzten beiden Partien verloren und wollen unbedingt mit einem guten Gefühl in die Winterpause“, sagt FCE-Spielertrainer Andreas Ostermair, der unter anderem auf Kapitän Robert Bucher und Knipser Nikita Talovskyi verzichten muss.