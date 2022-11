FC Kray: "Totalschaden" im Knie bei Danilo Curaba Oberliga Niederrhein: Danilo Curaba wird dem FC Kray mit einer schweren Knieverletzung lange fehlen.

Beim FC Kray kommt in diesen Tagen vieles zusammen. Sportlich läuft es in der Oberliga Niederrhein alles andere als rund. Die Essener belegen den vorletzten Tabellenplatz und der Abstand zum rettenden Ufer wird immer größer. Zudem fällt nun auch noch Danilo Curaba aus. Der Abwehrspieler hatte sich beim KFC Uerdingen schwer verletzt - wie schwer ergab nun die MRT-Untersuchung.

Ruhe kehrt beim Essener Oberligisten FC Kray in dieser Spielzeit kaum ein. Sportlich befindet sich die Mannschaft im Sturzflug und kann sich wohl nur mit einem Kraftakt noch kleine Chancen auf den Klassenerhalt ausrechnen. Anfang September trat der damalige Coach Fabian Springob aus eigenen Stücken zurück. Seitdem steht der Sportliche Leiter Rudi Zedi an der Seitenlinie und wird dort auch mindestens bis zur Winterpause bleiben. "Bis zum Ende des Jahres ziehe ich das durch, dann setzen wir uns zusammen und werden alles analysieren. Wir schauen danach, wie es weitergeht", sagt Zedi im Reviersport.

Klar ist derweil, dass der FCK mindestens bis zum Ende der Saison auf Danilo Curaba verzichten muss. Der Abwehrspieler verletzte sich beim Auswärtsspiel in der Grotenburg am Knie. Die nun erfolgte MRT-Untersuchung brachte die schwere der Verletzung an die Oberfläche. "Es wurde ein Totalschaden des Knies mit Kreuzbandriss, Innenbandriss, Meniskusriss und einem Schienbeinköpfchenriss diagnostiziert. Er fällt somit für den Rest der Spielzeit aus. Das ist einfach unfassbar für den Jungen und für uns. Wir haben mit so vielen Widrigkeiten in dieser Saison zu kämpfen. Wir wünschen Danilo nur das Beste", erläutert Zedi.