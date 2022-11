FC Kosova Düsseldorf: Khalid Channig übernimmt von Erblin Peshku Bezirksliga, Gruppe 1: Interimscoach übergibt das Traineramt vereinsintern.

Die Bilanz des FC Kosova Düsseldorf ist für einen Aufsteiger in die Bezirksliga wirklich beachtlich. Das Team steht aktuell auf dem dritten Tabellenplatz, wird noch drei Punkte zugesprochen bekommen und ist dann gerade einmal drei Zähler hinter dem souveränen Spitzenreiter VfL Jüchen. Und dennoch gibt es in dieser Woche einen Trainerwechsel, der seine Grund natürlich überhaupt nicht im Sportlichen hat.

Nach der Trennung von Ibo Cöl kurz nach Saisonbeginn hat der damalige Co-Trainer Erblin Peshku die Mannschaft übernommen - und in seiner Verantwortung lautet die Bilanz: Neun Siege und zwei Niederlagen. Demnach wäre dem Verein im Traum nicht eingefallen, sich vom Trainer zu trennen. Peshku fällt der Entschluss nicht leicht, sich zurückzuziehen, er ist aber unausweichlich. "Ich kriege die Aufgabe unter der Woche mit dem Job einfach nicht unter einen Hut. Der Verein hat versucht, mich noch einmal umzustimmen, aber es ist einfach nicht anders möglich", sagt der Coach, der eine enge Bindung zum Verein hat. "Mein Vater war hier schon Trainer, ich als Jugendlicher immer am Freitag zum Training und am Sonntag zum Spiel auf dem Sportplatz. Da ist es klar, dass das hier eine Herzensangelegenheit ist", betont er.

Neuer Trainer steht fest

Und deshalb ist Peshku auch froh, dass die Nachfolge ganz in seinem Sinne geregelt wird. Denn Khaled Channig, der kurz nach der Trennung von Cöl zum FC Kosova stieß, wird künftig Chefcoach sein. "Wir haben dem Vorstand das so vorgeschlagen, und sie letztlich auch überzeugt", sagt Peshku. Channig war mehrere Spielzeiten im Jugendbereich für die Sportfreunde Baumberg tätig, hat also reichlich Erfahrung. "Es ist überragend, was er im Spiel alles sieht und wie er taktisch operiert. Auch die Ansprache an die Mannschaft ist top", sagt der scheidende Coach und ist sicher, dass die erfolgreiche Arbeit fortgesetzt wird.