FC Eintracht Rheine: Mervin Kalac bricht Zelte in Österreich ab Oberligist FC Eintracht Rheine steht kurz vor der Verpflichtung des 21-jährigen Mervin Kalac.

Der Mittelstürmer war in der vorigen Saison für den SC Paderborn 07 II in der Oberliga Westfalen aktiv und hatte sich im Sommer dem Österreichischen Viertligisten FC Wacker Innsbruck angeschlossen.

Da es sich um einen internationalen Transfer handelt, müssen gewisse Formalitäten geregelt werden, erklärt FCE-Coach Rainer Sobiech: "Mervin hatte sich schon im vorigen Sommer bei uns vorgestellt. Seit dem standen wir immer wieder in Kontakt. Als dann klar, dass es für ihn in Österreich nicht weitergeht, haben wir wieder konkrete Gespräche geführt und sind uns auch einig. Ich hoffe, dass alles rechtzeitig klappt."

Der gebürtige Osnabrücker, der sich seit knapp zwei Wochen in Rheine im Training befindet, gehörte in Innsbruck zum erweiterten Stamm. 13 von 15 möglichen Einsätzen absolvierte Kalac, dabei erzielte er vier Tore. In der Vorsaison stand er beim SC Paderborn 07 II unter Vertrag und schoss sieben Tore in 23 Oberliga-Partien. Dem vorausgegangen war nach seiner Ausbildung beim DSC Arminia Bielefeld (U17- und U19-Bundesliga) ein eher glückloses Jahr beim Regionalligisten SV Lippstadt 08 (nur drei Kurzeinsätze).