FC Bierstadt: "Sieben Stammspieler mussten ersetzt werden" Der FC im Winter-TÜV: Nach erfolgreichem Start mit Verletzungen und Ausfällen zu kämpfen

Rene Keutmann, Trainer des FC Bierstadt, teilte folgendes mit.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Der Saison Start verlief in den ersten 6 Spielen sehr gut, die Spiele knüpfen nahtlos an die gute Sommer Vorbereitung an. Danach folgte ein Bruch, welcher durch längerfristige Verletzungen und auch Krankheiten hervorgerufen wurde. In den nachfolgenden 8 Wochen mussten wir 6 bis 7 Stammspieler ersetzen, was eine zu hohe Hypothek für uns war.

Was muss im neuen Jahr besser werden?

In erster Linie gilt es verletzungsfrei zu bleiben, um mit dem gesamten Mannschaftskader die Wintervorbereitung und die Aufgabe Klassenerhalt anzugehen.

Das ist die Grundvoraussetzung, um die restlichen 12 Spiele sehr gut vorbereitet mit Zuversicht und voller Kraft zu spielen.

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause, sind Zu- oder Abgänge geplant?