Florian Bruckmeier ist nicht mehr Trainer des FC Amsham. – Foto: Andreas Santner

FC Amsham: Bruckmeier nicht mehr Trainer Der abstiegsbedrohter Rottaler Kreisklassist trennt sich von seinem Chefanweiser

Mit drei Siegen startete der FC Amsham furios in die neuen Spielzeit, doch dann setzte es der Kreisklasse Pfarrkirchen sechs Niederlagen in Folge. Abgerutscht auf den elften Tabellenplatz, der am Saisonende den Gang in die Abstiegsrelegation zur Folge hätte, sahen sich die Verantwortlichen nun zum Handeln gezwungen und verabschiedeten sich bereits vor einer Woche von Trainer Florian Bruckmeier.

Der 42-Jährige hatte den Klub an der Grenze zum Landkreis Passau in der Saison 2018/19 übernommen und hätte sein Amt ohnehin im kommenden Sommer niedergelegt. Soweit ist es nun aber nicht mehr gekommen, der Abwärtstrend war zu deutlich. Aus Vereinskreisen war zu hören, dass die Entscheidung den Verantwortlichen nicht leicht fiel, aber der Mannschaft ein neuer Impuls gegeben werden solle, um dem Abstiegssumpf zu entkommen. Leider war weder der FC Amsham noch der scheidende Trainer zu einer offiziellen Stellungnahme bereit.







Karl Hofbauer stand bereits am vergangenen Sonntag beim Gastspiel in Ulbering an der Seitenlinie. – Foto: Andreas Santner