FC Aldekerk bringt nichts aus der Ruhe Trainer Danny Thönes hat beim Schlusslicht der Fußball-Bezirksliga am Sonntag das Handtuch geworfen. Obmann Heinz Hegmans lässt sich bei der Suche nach einem Nachfolger Zeit. Sein Sohn Niklas steht noch nicht zur Verfügung.

Es gibt sie Gott sei Dank noch. Diese Dorfvereine, wo man sonntags gerne zum Fußballplatz geht, Bekannte trifft, in der Halbzeit eine Bratwurst isst und den Jungs aus der Nachbarschaft beim Kicken zuschaut. Der FC Aldekerk hat sich diesen Status bewahrt, rund um die Landwehr-Arena ist die Welt noch in Ordnung. Umso mehr überrascht die Nachricht, wenn bei einem solchen Verein, in dem es in erster Linie um die familiäre Atmosphäre geht, ein Trainer vorzeitig das Handtuch wirft.

So geschehen am vergangenen Sonntag, als Danny Thönes der Mannschaft nach der 1:3-Niederlage gegen den TuS Xanten seinen Rücktritt mitteilte. Fakt ist: Beim FC Aldekerk, der seit dem Aufstieg vor fünf Jahren kontinuierlich in der Bezirksliga mitmischt, läuft es in der aktuellen Spielzeit alles andere als rund. Die Mannschaft hat nach 17 Spielen magere sechs Punkte auf dem Konto und steht schon relativ abgeschlagen am Tabellenende – der Abstieg dürfte sich kaum vermeiden lassen. Für einen ehrgeizigen Trainer wie Danny Thönes, der viele Jahre seines Sportlerlebens beim SV Straelen verbracht und sich daher an andere Strukturen gewöhnt hat, eine frustrierende Situation.

„Uns war schon im Sommer klar, dass wir vor einer äußerst schwierigen Saison stehen. Wir hatten einen personellen Aderlass, in der Anfangsphase kam dann auch noch Verletzungspech hinzu. Die Entwicklung kommt also nicht überraschend. Wir haben auch zu keinem Zeitpunkt Danny Thönes unter Druck gesetzt, er hätte in Ruhe weiterarbeiten können. Schließlich steht unser Verein für Kontinuität“, sagt Abteilungsleiter Heinz Hegmans, der sich seit vielen Jahren als „Mister FC Aldekerk“ um die Belange der Fußballer kümmert.

Thönes’ Vorwurf, der Verein tue nicht alles dafür, um den Klassenerhalt zu schaffen, lässt Hegmans so nicht stehen. „Sicherlich würde uns der eine oder andere erfahrene Spieler gut zu Gesicht stehen, um noch einmal eine Aufholjagd starten zu können. Aber die wachsen nicht auf Bäumen. Und Danny weiß ganz genau, dass unser Verein kein Geld in die Hand nimmt.“

Auch hält der erfahrene Funktionär nichts davon, die Talente aus den eigenen Reihen, die in der A-Junioren-Grenzlandliga mitmischen, vorzeitig vollends ins kalte Wasser zu werfen. „Der eine oder andere Nachwuchsspieler hat ja schon seine Einsätze in der ersten Mannschaft bekommen. Aber es bringt für die weitere Entwicklung der Jungs nichts, sie jetzt im Abstiegskampf zu verheizen.“