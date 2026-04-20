Fatihspor Mülheim patzt im Topspiel, RWS Lohberg jetzt Zweiter

Das Meisterschaftsrennen in der Kreisliga A1 Duisburg wird noch einmal richtig spannend. Nach der Niederlage von Fatihspor Mülheim im Spitzenspiel gegen die TuS Mündelheim, ist die bis auf einen Zähler an den Primus herangerückt. In der Gruppe 2 hat sich RWS Lohberg am TSV Bruckhausen vorbei und auf Rang zwei vorgeschoben. Diese Spiele gab es außerdem.
Duisburger FV 08 II – SV Duissern 1:4
Duisburger FV 08 II: Elyesa Aydin, Furkan Demirel, Fatih Topcu, Halil Akdemir, Richard Amoah, Esat Elshani (37. Clinton Adusei Wiafe), Volkan Yesil, Bilal Andich, Jehosaphat Owusu (70. Roberto Rumenov) - Trainer: Burak Annac
SV Duissern: Alexander Koltermann, Wisdom Chukwubueze Oparah (69. Magnus Michael Ben Schäfer), Hakan Yildirim, Ramón Brünglinghaus, Kai-Stefan Neul (49. Marvin Ellmann), Kevin Hesse, Mark Kiss, Kevin Kirchner, Aleksi Vrenozi (62. Magdi Abdelhafiz Ahmed Mohamed), Abdulrahman Khamis (67. Fares Alfandi), Faouzi Amhamdi - Trainer: Mehmet Özer
Schiedsrichter: Mattis Fröhlich - Zuschauer: 45
Tore: 0:1 Mark Kiss (19.), 0:2 Mark Kiss (39.), 0:3 Faouzi Amhamdi (49.), 0:4 Marvin Ellmann (59.), 1:4 Halil Akdemir (78.)
ETuS Bissingheim – SG Duisburg-Süd 98/20 0:0
ETuS Bissingheim: Niklas-Martti Bakr, Nico Mühlenkamp, Kevin Treudt (32. Fynn Luca Blasitzke), Niklas Viehrig, Maurice Krämer, Nico Hommes, Jonas Lutz (70. Niklas Jülke) (81. Knut Ferner), Tobias Boy, Jan Hammelsbeck, Colin Figura (83. Mirco Mergel) - Trainer: Robin Martens
SG Duisburg-Süd 98/20: Niclas Leon Schulz, Ömer Sen, Adnan Terlemez, Alex Jan Polanetzki (35. Veysel Karasoy), Maximilian Broda, Kaan Cöbek, Mert Cos, Nurhak Öztas, Leon Pünder, Osman Şahin (74. Abdullah Tunik) (86. Abdurrahman Ayar), Gökhan Sag - Trainer: Adnan Terlemez
Schiedsrichter: Julien Thalhäuser (Voerde) - Zuschauer: 75
Tore: keine Tore
FC Taxi Duisburg – SV Heißen 2:1
FC Taxi Duisburg: Marcel Kischka, Youri Freitag, Lukas Bande, Tugay Avci, Lucas Wächtler, Patrick Schröter, Tamgac Kece, Dorian Sistig, Karim Schlotter (64. Tobias Lenzen), Marius Neumann (93. Emre Kovucu), Andrej Karlicsek (93. Mevlüt Cakir) - Trainer: Bronly Landu
SV Heißen: Luca Hohensee, Nico Piepenbreier, Yunus Poyaz, Janick Lehnert, Nils Slawinski, Anas Ben Lhaj, Mehdi Didar, Alperen Keskin, Asil Gerim, Ibrahim Pilig (74. Simon Naumann), Enes Tezsoy - Trainer: Stefan Hohensee - Co-Trainer: Thorsten Sterna
Schiedsrichter: Muhsin Cakmak (Duisburg / Nord) - Zuschauer: 65
Tore: 0:1 Ibrahim Pilig (53.), 1:1 Marius Neumann (70.), 2:1 Lucas Wächtler (90.)
Gelb-Rot: Nils Slawinski (75./SV Heißen/)
Duisburger SC Preußen – Mülheimer SV 07 II 2:2
Duisburger SC Preußen: Manuel Willemsen, Luca Mausbach (77. Philip Kosmell), Sven Juretzko (77. Nils Jüttner), Niklas Bielinski (46. Simon Scherwinsky), Christoph Weiler, Philip Hoffmann, Diar Shindi, Christoph Hohmeister (69. York Boberzik), Lukas Schalk (77. Tim Halver), Eren Can Bektas, Sascha Atik - Trainer: Daniel Embers - Spielertrainer: Sascha Atik - Trainer: Max Aust
Mülheimer SV 07 II: Jan Ari Wusthoff, Lukas Herrenbrück, Robin Rik Reiner Oschee, Julian Tasch (57. Derek Asamoah), Bela Pankel, Nikolaos Gkontoulas, David Rohrschneider (77. Aviet Tonoian), Niels Chamier Cieminski, Lasse Marten Ehrentraut, Noah Fabian Rautzenberg (80. Theodor Thiesmann), Paul Jon Wusthoff - Trainer: Felix Maly
Schiedsrichter: Ahmet Demir - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Sascha Atik (28.), 1:1 Nikolaos Gkontoulas (67.), 1:2 Diar Shindi (73. Eigentor), 2:2 Philip Hoffmann (76.)
TuSpo Saarn 1908 – Duisburger SV 1900 II 5:0
TuSpo Saarn 1908: Sebastian Pawlik, Julien Wolterhoff, Fabian Hübner, Luis Robert Gebauer, Levi Alexander Ott (46. Patrick Junk), Jenusan Uthayakumar, Silas Noah Skuppin (78. Yannik Fastabend), Konstantin Lucas Wolf (63. Jannis Stedter), Tim-Samuel Bengs, Giulian Boka (76. Hannes Krüdewagen), Simon Sander (83. Jonah Maximilian Pepper) - Trainer: Marcel Spennhoff
Duisburger SV 1900 II: Kaan Altinay, Adam Levin Feldkamp, Tim Tegge, Melih Tayyib Simsek, Hakim Amhamdi (46. Constellan Constantain Varnaseelan), Nick Vollmer (67. Bojamin Mamuti), Joel Pfeiffer (60. Batuhan Avsar), Jason Wendt (46. Kleive Vaz Dos Santos Alves), Önder Karabulut, Marius Nagel (67. Ousman Touray), Benedikt Thülig - Trainer: Bojamin Mamuti - Trainer: Erdinc Sentürk
Schiedsrichter: Serkan Piricek - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Simon Sander (42.), 2:0 Jenusan Uthayakumar (57.), 3:0 Fabian Hübner (61.), 4:0 Simon Sander (68.), 5:0 Jenusan Uthayakumar (78.)
SC Croatia Mülheim – TSV Heimaterde Mülheim 5:2
SC Croatia Mülheim: Efe Özkan, Toni Vidak, Noah Sljvic (61. Stipe Maretic), Eray Barut, Ivan Kofi Annor, Memozhan Bayryam (45. Nico Nottelmann), Oliver Krzyok, John Olaoluwa Taiwo, Fiifi Osei (45. Cristian Conti), Almin Pepic, Fabian Nitsch - Trainer: Daniele Autieri
TSV Heimaterde Mülheim: Jonas Raffaele Frigger, Alexander Prions, Manuel Fischer, Vincenzo Enzo Prisco, Kevin Borutzki (77. Leonard Niehaus), Bryan Lotz, Ziad El Kabbout, Abdoulaye Diallo, Yannick Bargatzky, Yanis Luca Schreiber (45. Tim Brolat) - Trainer: Dennis Bruhnke
Schiedsrichter: David Baentsch - Zuschauer: 20
Tore: 1:0 John Olaoluwa Taiwo (10.), 2:0 Eray Barut (22.), 2:1 Vincenzo Enzo Prisco (39.), 3:1 Tim Brolat (67. Eigentor), 4:1 John Olaoluwa Taiwo (77.), 5:1 Nico Nottelmann (80.), 5:2 Leonard Niehaus (90.)
TuS Viktoria Buchholz II – SV Rot-Weiss Mülheim 4:0
TuS Viktoria Buchholz II: Moritz Weschta, Nils Panhey, Tristan Abraham (73. Ole Maximilian Pollert), Gerrit Wrobel, Paul Scheidler (28. Bjarne Claus), Leander Abraham, Lucas Kulen, Dennis Ernst, Finn Alimpic (65. Maurice Beume), Tobias Junk, Til Simon Ullrich (82. Denis Grzegorzik) - Trainer: Phil Szalek
SV Rot-Weiss Mülheim: - Trainer: Tim Meyer
Schiedsrichter: Nico Kallenborn - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Til Simon Ullrich (10.), 2:0 Leander Abraham (14.), 3:0 Tobias Junk (45.), 4:0 Tobias Junk (57.)
Fatihspor Mülheim – TuS Mündelheim 2:3
Fatihspor Mülheim: Erol Mert Bak, Kaan Aksu, Mert-Ahmed Askar (35. Blerim Hysenlekaj), Miran Zuberovski (59. Mirac Efe Cakim), Muhammed Demiral (75. Sefa Yilmaz Özkaya), Yusuf Izzeddin Isik (65. Wilson Moreira Lima Gaspar), Mohamed Mharchi (59. Abdessamad Laktab), Soheib Benhamza, Tunahan Askar, Anil Yildirim, Mervan Aydin - Trainer: Erol Kücükarslan
TuS Mündelheim: Olca Varol, Yannic Geiss, Laurenz Alexander Deck, Jan-Felix Juschka, Pascal Florian Schneider (72. Nils Bausch), Philipp Schneider, Kenneth Geiss, Levin Keldermann (83. Jan Halverkamps), Marek Fröhlich, Hussein Hamdan (56. Max Bausch), Tim Totzke (56. Luca Benedikt Schifferings) - Trainer: Celal Büyükimdat - Trainer: Holger Sturm
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 267
Tore: 0:1 Yannic Geiss (62.), 0:2 Levin Keldermann (70.), 1:2 Wilson Moreira Lima Gaspar (72.), 2:2 Mervan Aydin (86.), 2:3 Philipp Schneider (90.)
Besondere Vorkommnisse: Anil Yildirim (Fatihspor Mülheim) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Olca Varol (90.).
________________
25. Spieltag
So., 26.04.26 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - Duisburger FV 08 II
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - FC Taxi Duisburg
So., 26.04.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - SC Croatia Mülheim
So., 26.04.26 15:00 Uhr TuS Mündelheim - TuSpo Saarn 1908
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Heißen - Duisburger SC Preußen
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Duissern - ETuS Bissingheim
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Fatihspor Mülheim
So., 26.04.26 17:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - TuS Viktoria Buchholz II
26. Spieltag
Do., 30.04.26 20:00 Uhr Duisburger SC Preußen - FC Taxi Duisburg
Sa., 02.05.26 16:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz II - SV Heißen
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr ETuS Bissingheim - Duisburger SV 1900 II
So., 03.05.26 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - TuS Mündelheim
So., 03.05.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - TSV Heimaterde Mülheim
So., 03.05.26 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - Mülheimer SV 07 II
So., 03.05.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 03.05.26 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - SV Duissern
________________
DJK Vierlinden – SV Hamborn 90 4:2
DJK Vierlinden: Jan Hendrik Preuten, Jonas Ter Laak (61. Matthias Plückelmann), Manuel Ter Laak, Salvatore Timpanaro, Gajendran Balamurali, Kevin Grüneberg (52. Beny Miaka), Matthias Henning Letsch, Timo Mauritz, Dennis Grunz, Justin Bottländer (66. Julian-Nicolas Wilms), Brendon Sean Spazier - Trainer: Daniel Pilch
SV Hamborn 90: Mehmet Özdemir (45. Silvio Hoxha), Jasin Limani, Tolga Amac, Can Batikan Mert Uzun, Yasin Karl Uzun, Melih Özdemir, Dursun Kilicaslan (68. Murat Öztürk), Teymur Alp Sisman, Mustafa Sahintürk (45. Mustafa Öztürk), Emre Kilicaslan, Joel Seidelmann
Schiedsrichter: Henrik Silas Schneider - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Joel Seidelmann (16.), 1:1 Gajendran Balamurali (30.), 1:2 Silvio Hoxha (61.), 2:2 Brendon Sean Spazier (66.), 3:2 Julian-Nicolas Wilms (75.), 4:2 Brendon Sean Spazier (90.)
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 – SuS 09 Dinslaken II :
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930: Tobias Mauritz, Kristian Sljivic, Tolga Kaymak, Melih Eroglu, Yusuf Cemal Cicekdal, Christopher Jetten, Arda Keskin, Anil Yildiz, Fabian Brosowski, Gökhan Kiltan - Trainer: Ugur Kaya
SuS 09 Dinslaken II: Justin Bohn, Stefano Sobolewski, Tom Bongartz, Moritz Wörhoff, Florian Morcinietz, Yannik Hinke, Emmanuel Eyram Tete, Fynn Joshua Behrendt, Fabio di Tommaso, Luca Bier, Dmytro Kushneryk - Trainer: Markus Greulich
Schiedsrichter: Manuel Weiß
Tore: keine Tore
TV Jahn Hiesfeld – SV Heißen II 5:2
TV Jahn Hiesfeld: Marvin Cyrus, Grady Mayasi, Kilian Tack, Joshua Dowedeit, Marvin Rissel (86. Jan Schwarze), Thure Bachhofen (69. Andreas Schwan), Serdar Akyüz (45. Nico Schulze) (73. Cedric von Schwerin), Adis Hadzic, Emre Fidan, Tim Otto (79. Marvin Cyrus), Jonas Nitschke - Co-Trainer: Stefan Brinken
SV Heißen II: Patryk Mariusz Kania, Sebastian Schmidt, Younes Metlej, Michael Kampka, Thomas Wieschemeyer, Benjamin Bimmler, Mittunan Sivanathan (81. Michael Kucza), Ahmed Belfaqih, Jagarkhon Sulaiman Rasheed, Finn Müller, Marcel Christoph Czyrt - Trainer: Pascal Kucza
Schiedsrichter: Thomas Roquet (Duisburg) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Marcel Christoph Czyrt (21.), 1:1 Jonas Nitschke (27.), 2:1 Marvin Rissel (41.), 3:1 Jonas Nitschke (43.), 3:2 Jagarkhon Sulaiman Rasheed (52.), 4:2 Cedric von Schwerin (74.), 5:2 Marvin Cyrus (88.)
RWS Lohberg – Türkischer SV 1920 Bruckhausen 2:1
RWS Lohberg: Ilkay Oguz, Cem Aydin, Vedad Colakovic, Serkan Durmaz, Emirhan Dickmann, Orkan Güclü (81. Mertcan Kaya), Orkay Güclü, Kudret Ay (65. Enis Cabri), Ridvan Ucar, Necati Güclü, Redon Brija (81. Özgür Bebek) - Trainer: Ugur-Deniz Aydin - Trainer: Burak Aydin
Türkischer SV 1920 Bruckhausen: Paul Küpper, Ahmad Al Saalm, Dean Luca Arndt, Niklas Poeggel, Fatih Cicekdal, Emre Terzi, Fehmi Yüksel, Safak Nahircioglu, Emre Yildiz, Younes Bachiri, Rostyslav Bodnarchuk - Trainer: Ömer Camuralioglu
Schiedsrichter: Matthias Dransfeld (Duisburg) - Zuschauer: 255
Tore: 1:0 Redon Brija (4.), 2:0 Dean Luca Arndt (71. Eigentor), 2:1 Rostyslav Bodnarchuk (90.)
Gelb-Rot: Safak Nahircioglu (54./Türkischer SV 1920 Bruckhausen/Foulspiel)
Gelb-Rot: Emirhan Dickmann (57./RWS Lohberg/Foulspiel)
Besondere Vorkommnisse: Emre Yildiz (Türkischer SV 1920 Bruckhausen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (13.). Emre Yildiz (Türkischer SV 1920 Bruckhausen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (64.).
SC Wacker Dinslaken – MTV Union Hamborn 3:5
SC Wacker Dinslaken: Marcel Milde, Hauke Ole Würzler, Nils Herbers, Pascal Globisch (56. Maneh Haji Khadida), Kai Joskowiak, Nico Kerseboom (70. Simon Daniel Köhler), Fabian Neukamp, Mats Zimmer (80. Tim Pluhnau), Lucas Zyla (46. Timon Büsdorf), Lucas Dziecichowicz, Gabriel Kiselgof (85. Nevio Ley) - Trainer: Frank Pluhnau
MTV Union Hamborn: Marc Kühn, Henrik Reineke (46. Noah Rusche), Andrees Minta, Marcel Linkhorst (46. Jan Niklas Poot) (78. Tolgahan Vardar), Timo Kaspers, Bastian Wegner, Timo Glomb (46. David Gehle), Leroy Theißen, Christian Christoph Malina (46. Justin Stelzer), Noel Gottschling, Justin Bock - Trainer: Julian Schubert
Schiedsrichter: Jan Herrenbrück - Zuschauer: 55
Tore: 1:0 Mats Zimmer (7.), 2:0 Gabriel Kiselgof (38.), 3:0 Lucas Dziecichowicz (42.), 3:1 Jan Niklas Poot (51.), 3:2 Justin Bock (56.), 3:3 David Gehle (65.), 3:4 David Gehle (75. Foulelfmeter), 3:5 Justin Bock (90.)
________________
25. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Türkischer SV 1920 Bruckhausen - SC Wacker Dinslaken
Sa., 25.04.26 18:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - DJK Vierlinden
So., 26.04.26 13:00 Uhr SV Heißen II - 1. FC Hagenshof zg.
So., 26.04.26 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - RWS Lohberg
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Hamborn 90 - TV Jahn Hiesfeld
So., 26.04.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 26.04.26 15:30 Uhr Eintracht Walsum - FC Albania Duisburg
26. Spieltag
Sa., 02.05.26 15:00 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - Eintracht Walsum
So., 03.05.26 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - SV Hamborn 90
So., 03.05.26 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - MTV Union Hamborn
So., 03.05.26 15:00 Uhr 1. FC Hagenshof zg. - TV Jahn Hiesfeld
So., 03.05.26 15:15 Uhr DJK Vierlinden - FSV Duisburg
So., 03.05.26 15:30 Uhr RWS Lohberg - SV Heißen II
So., 03.05.26 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - Sportfreunde Walsum 09
