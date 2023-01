Fanbus und Hammergruppe: Die Pfreimder Ziele bei der Bayerischen Die SpVgg reist am Samstag ohne großartige Erwartungshaltung, aber doch ambitioniert nach Burgebrach

Pfreimd und das Hallenparkett – diese Liaison passt seit Jahren wie die Faust aufs Auge. Bei den Hallenmeisterschaften auf Kreis- und Bezirksebene bestach der Landesligist bis dato mit cleverem, berauschendem Offensivfußball. Keiner konnte der SpVgg das Wasser reichen. Und nun bei der „Bayerischen“? „Wir wollen vordergründig das Turnier genießen und Spaß haben. Es ist eine Ehre für uns, dort die Oberpfalz vertreten zu können. Wir wollen eine gute Rolle spielen, guten Futsal zeigen und eine tolle Hallensaison ausklingen lassen“, so formuliert es Lobinger.



Die Auslosung, welche der Mannschaft eine Gruppe gemeinsam mit den Bayernligisten ATSV Erlangen und Don Bosco Bamberg sowie dem niederbayerischen Bezirksligisten FC Ergolding bescherte, haben sie in Pfreimd natürlich live auf YouTube verfolgt. Von Losglück kann keine Rede sein. Irgendwo wäre man schon gerne den Bayernligisten aus dem Weg gegangen, daraus macht Bastian Lobinger keinen Hehl. „Jetzt haben wir beide in der Gruppe. Aber das hat in der Halle auch nicht unbedingt viel zu sagen. Wir rechnen uns schon was aus.“ Denn: „Das wäre ja auch nicht das erste Mal, dass wir einen Bayernligisten in der Halle schlagen.“ Im Vergleich zum Bezirkstriumph von vergangenem Sonntag wird sich im Pfreimder Aufgebot aller Voraussicht nach nichts ändern. Weitere Akteure werde man laut dem Spielertrainer auch nicht mitnehmen – zumal die SpVgg am Samstagabend mit einer B-Truppe ein Hallenturnier in Oberviechtach spielt.



Auf lautstarke Unterstützung ihrer in der Halle meist zahlreich vertretenen Anhänger können sich die Spieler jedenfalls verlassen. Selbstredend setzt man einen Fanbus nach Burgebrach ein. Lobingers Hoffnung: „Dass wieder viele Fans mit an Bord sind und wir dieses Turnier als Gemeinschaft zu einem unvergessen Erlebnis machen können! Die Busfahrten sind ja unter der Saison schon echte Highlights bei uns.“ Da kann ja im Grunde nichts mehr schiefgehen.



