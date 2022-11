Famose Aufholjagd bringt Zerf den Sieg Fast eine Hälfte lang hatte der FSV Salmrohr den FC Hochwald-Zerf fest im Griff und führte beim Spitzenreiter der Fußball-Rheinlandliga völlig verdient mit 2:0. Warum die Gastgeber am Ende dann doch noch die Oberhand behielten und mit 4:2 gewannen. VIDEOS und BILDERGALERIE

Wenige Minuten nach Schmids Auswechslung war der im ersten Durchgang noch so überzeugende und mit 2:0 führende Gast dann sogar auf der Verliererstraße: Mit einer der nach der Pause so vielen guten Aktionen über die Außen hatte Johannes Carl den Ball erobert, dann zu Matthias Burg gepasst, der wieder­um von rechts den am langen Pfosten lauernden Nils Hemmes bediente. Mit seinem zehnten Saisontor stellte der Zerfer Angreifer die Weichen auf Sieg (77.). Noah Wrusch scheiterte auf der Gegenseite noch am stark per Fuß reagierenden Niklas Burg (82.), der für diese Partie vereinbarungsgemäß den Vorzug gegenüber Jan Niklas Koltes erhalten hatte. Doch es waren die Hausherren, die ein weiteres Mal trafen. Nach einem zunächst von Philipp Basquit stark gehaltenen Strafstoß (Lucas Lautwein hatte Tobias Lenz zu Fall gebracht, auch hier lag der souveräne Schiedsrichter Philipp Michels völlig richtig) köpfte Adrian Eisenbarth den abgewehrten Ball ins Tor (90.).

Fabian Mohsmann, Coach des FC Hochwald-Zerf: