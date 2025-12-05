Ettenkofen: Stockmeier bleibt Trainer - Grau verabschiedet sich

Der 33-jährige Patrick Stockmeier wird das Team auch in der Restrückrunde anführen. "Er bleibt mindestens bis zum Sommer Trainer. Nach dem erneuten Trainerwechsel hat Patrick der Mannschaft wieder eine klare Grundausrichtung und Spielidee vermittelt – und lebt diese selber auch konsequent vor. Die Stimmung im Training sowie die Trainingsgestaltung insgesamt waren spürbar besser und lebendiger als zuvor", informiert Ettenkofens Sportlicher Leiter Markus Stockmeier.





Durch den Grau-Abgang wird die ohnehin sehr prekäre Lage nochmal verschärft. "Johannes war für uns menschlich eine große Bereicherung. Seine Entscheidung nochmal höherklassig angreifen zu wollen, können wir nachvollziehen und respektieren diese auch. Gleichzeitig ist klar, dass der ausbleibende Erfolg nicht allein an ihm festzumachen ist - auch wir als Verein müssen uns hinterfragen. Wir wünschen Johannes für seine Zukunft alles Gute und viel Erfolg bei seinem neuen Verein", sagt Stockmeier, der allerdings hofft, bald einen Ersatz für den abgewanderten Angreifer, dessen neuer Klub den Wechsel zeitnah kommunizieren wird, präsentieren zu können: "Wir werden dahingehend nochmal aktiv und sind in den letzten Zügen mit einem Spieler."