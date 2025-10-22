Ettenkofen trennt sich nach nur zwei Monaten von Fraunhofer

"Der erhoffte Aufwärtstrend unter Kone ist leider ausgeblieben. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, noch vor dem Rückrundenstart einen Wechsel vorzunehmen", informiert Markus Stockmeier, der sportlicher Leiter des Klubs, kurz und bündig. Konrad Fraunhofer, der als Übungsleiter mit dem TSV Ergoldsbach seine größten Erfolge feierte, zeigte sich über seine Demission überrascht: "Die Niederlage im richtungsweisenden Spiel in Abensberg war sehr bitter. Nach einer ganz schwachen ersten Hälfte haben wir nach der Pause ein komplett anderes Gesicht gezeigt, viele Chancen herausgespielt und am Ende völlig unnötig verloren. Das Problem ist eindeutig: es hapert im Angriff. Wenn man drei Stürmer im Kader hat, die nach einer Vorrunde gemeinsam erst sechs Tore erzielt haben, ist das einfach viel zu wenig. Wir haben bei meiner Zusage vereinbart, dass wir uns das Ganze bis zur Winterpause ansehen und dann gemeinsam eine Entscheidung treffen, wie es weitergeht. Für meine Arbeit habe ich in den vergangenen Wochen stets ein positives Feedback bekommen, deshalb bin ich über diesen Schritt schon ziemlich verwundert. Auf das am kommenden Samstag stattfindende Derby gegen meinen Ex-Verein Ergoldsbach hätte ich mich sehr gefreut gehabt."







Interimscoach Stockmeier muss nun gemeinsam mit der Mannschaft versuchen, den Anschluss nicht komplett zu verlieren. Der Rückstand zum rettenden Ufer ist auf sechs Zähler angewachsen, zur Relegationszone fehlt nur ein Punkt. Konrad Fraunhofer lässt seine sportliche Zukunft offen: "In meinem Alter hat man keine großen Pläne mehr. Wenn ein Verein auf meine Erfahrung und mein Knowhow zurückgreifen möchte, werde ich mir das aber auf alle Fälle anhören."