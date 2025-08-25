Ettenkofen reagiert auf Fehlstart: Scheibenzuber muss gehen

"Nach intensiven Gesprächen und sorgfältiger Abwägung hat sich die Vorstandschaft dazu entschieden, auf der Trainerposition eine Veränderung vorzunehmen. Ausschlaggebend hierfür ist die aktuell sportliche Situation unserer Mannschaft", informiert Ettenkofens Sportlicher Leiter Markus Stockmeier, der den früheren Bayernliga-Fußballer jedoch kein schlechtes Zeugnis ausstellt: "Scheibe ist charakterlich und menschlich ein überragender Typ, über den wir kein negatives Wort verlieren werden. Auch gesellschaftlich hat Patrick hervorragend zu unserem Verein gepasst und sich bestens integriert – er war jederzeit ein Gewinn für das Vereinsleben. Für sein großes Engagement, seine Arbeit mit der Mannschaft und seinen Einsatz für den SV Ettenkofen möchten wir ihm ausdrücklich danken. Wir wünschen ihm für seine sportliche wie persönliche Zukunft nur das Beste."







Der geschasste Übungsleiter zeigt sich in seinem Abschluss-Statement sehr professionell: "Nach einer guten Vorsaison und einer starken Vorbereitung konnten wir den Schwung leider nicht in die neue Saison übertragen. Die Zusammenarbeit mit der Mannschaft hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche ihr, dass sie schnell wieder auf die Erfolgsspur zurückkehrt." Der 37-jährige Routinier hat nicht vor, seine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen:"Ich spiele immer noch sehr gerne Fußball und daran hat sich nichts geändert. Grundlegend bin ich für alles offen, wenngleich gerne im Trainergeschäft bleiben würde."





Wer den SV Ettenkofen künftig anleiten wird, steht noch nicht fest. Am Samstag steht das richtungsweisende Kellerduell beim FC Ergolding II auf dem Progamm. Dazwischen kreuzt am Dienstagabend (Anstoß: 18:15 Uhr) Bezirksligist SV Sallach im Toto-Pokal-Achtelfinale des Fußballkreis West in der "Gruam" auf.