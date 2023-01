Etinosa Igbionawmhia sucht neuen Verein - mit Kontaktdaten Etinosa Igbionawmiha hat bereits in der Oberliga Erfahrung gesammelt, sucht jetzt aber einen neuen Verein.

Ambitionen hat Etinosa Igbionwmhia. Der junge Spieler des SV Genc Osman ist allerdings bereit für eine neue Aufgabe und daher auf der Suche nach einem neun Verein. Zwar hat er seine gesamte Laufbahn in Duisburg verbracht, Angebote aus anderen Städten oder vom Mittelrhein und aus Westfalen wäre er jedoch nicht abgeneigt. "Ich bin da für alles offen", sagt er im Gespräch mit FuPa Niederrhein. Am liebsten wäre ihm ein Engagement ab der Bezirksliga aufwärts.

Ausgebildet in Hamborn und beim FSV

Ausgebildet wurde er zunächst im Nachwuchs der Sportfreunde Hamborn 07, bevor er sich dem FSV Duisburg anschloss. Dort gehörte er in der A-Junioren-Niederrheinliga zum absoluten Stammpersonal und schaffte zugleich auch den Sprung in die erste Mannschaft. So konnte er erste Erfahrungen in der Oberliga Niederrhein sammeln. Insgesamt stand er in der höchsten Verbandsspielklasse in neun Begegnungen auf dem Rasen, erzielte dabei ein Tor und legte einen weiteren Treffer auf. 2021 wechselte er schließlich zum SV Genc Osman, in dessen Trikot er 29 Mal auflief.

"Meine persönlichen Stärken sind vor allem meine Flexibilität, da ich sowohl auf der Außenverteidiger-Position als auch im Mittelfeld eingesetzt werden kann. Außerdem bin ich für mein Tempo bekannt", erläutert Igbionwmhia seine Stärken.