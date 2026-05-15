 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Essen: Zwei spannende Spiele am Sonntag live im Ticker

FuPa Niederrhein besucht am Sonntag zwei spannenden Spiele für den Kreis Essen. Zunächst geht es in den Abstiegskampf in der Kreisliga A. Die Sportfreunde Altenessen brauchen dringend Punkte gegen SuS Haarzopf II. Am Nachmittag berichten wir auch ausführlich vom Bezirksliga-Topspiel zwischen der DJK Arminia Klosterhardt und dem VfB Frohnhausen.

von Markus Becker · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Frohnhausen könnte noch eine wichtige Rolle im Titelkampf spielen.
Frohnhausen könnte noch eine wichtige Rolle im Titelkampf spielen. – Foto: Markus Becker

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Bezirksliga 6
Kreisliga A1 Essen
Arm. Kloster
Frohnhausen
SF Altenes.
Haarzopf II

Die heiße Saisonphase hat längst begonnen. Wöchentlich fallen im Auf- und Abstiegskampf neue Entscheidungen. FuPa Niederrhein ist in Essen hautnah am Geschehen und berichtet ausführlich am kommenden Sonntag (17. Mai) von zwei Partien.

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SuS Haarzopf II - Sportfreunde Altenessen

Dem Traditionsverein aus Altenessen droht der Rückgang in die Kreisliga B. Die Konsequenzen der schwachen Hinrunde verfolgen das Team von Erkan Sahin weiterhin. Zwei Spiele haben die Sportfreunde noch übrig, um den Zwei-Punkte-Rückstand auf das rettende Ufer wettzumachen.

So., 17.05.2026, 11:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf II
Sportfreunde Altenessen
Sportfreunde AltenessenSF Altenes.
11:00live

Nach dem Skandalspiel gegen den ESC Preußen (3:3) zeigte Altenessen mit einen 2:1-Erfolg gegen den FC Stoppenberg zuletzt die richtige Reaktion. Besonders in Hinblick auf die Tatsache, dass dass letzte Saisonspiel ausgerechnet gegen Tabellenführer Türkiyemspor Essen stiegt, sind drei Punkte gegen Haarzopf fast schon alternativlos.

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DJK Arminia Klosterhardt - VfB Frohnhausen

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
15:30live

Das Privileg, die Meisterschaft aus eigener Kraft unter Dach und Fach zu bringen, hat sich Klosterhardt über den Saisonverlauf hart erkämpft. Mittlerweile ist dahingehend mit Rot-Weiss Essen II auch nur noch ein ernsthafter Mitstreiter in dieser Hinsicht übrig geblieben. Dem Verfolger hauchte Klosterhardt durch den Punktverlust aus der Vorwoche (1:1 gegen TuSEM Essen) wieder neues Leben ein. Tabellarisch ist das Heimspiel gegen Frohnhausen nun sogar eine noch härtere Aufgabe, ehe es in der Folgewoche zum Tabellendritten SV Burgaltendorf geht.

Das Restprogramm hat es also wahrlich nicht lieb mit der Arminia gemeint, dafür spricht die jüngere Bilanz gegen Frohnhausen klar für das Team von Marcel Landers. Die vergangenen vier Duelle entschied Klosterhardt allesamt zu seinen Gunsten. Frohnhausen könnte als Essener Verein RWE II einen großen Gefallen tun und diese Serie durchbrechen. Für den VfB geht es tabellarisch um nicht mehr viel. Zwischenzeitlich sogar als Aufstiegskandidat gehandelt, rutschte die Mannschaft von Issam Said zuletzt durch drei sieglose Partien im Tableau weiter ab.

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