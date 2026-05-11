Sportfreunde Altenessen schöpfen wieder Hoffnung im Abstiegskampf

– Foto: Markus Becker

Nach den hitzigen Szenen der Vorwoche und dem bitteren 3:3 beim Essener SC Preußen standen die Sportfreunde Altenessen im Heimspiel gegen den FC Stoppenberg gehörig unter Druck. Im Kellerduell der Kreisliga A Essen behielt die Mannschaft von Trainer Erkan Sahin diesmal jedoch die Nerven und sicherte sich mit dem 2:1-Erfolg drei enorm wichtige Punkte im Abstiegskampf - denn die direkte Konkurrenz hat ebenfalls gepunktet.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Begegnung deutlich offener. Zunächst erwischte der FC Stoppenberg den besseren Start in die zweite Hälfte. Mike Hermes brachte die Gäste nach 58 Minuten mit 1:0 in Führung. Altenessen zeigte diesmal jedoch die passende Reaktion. Nur fünf Minuten später sorgte Issa Fakhro - wie in der Vorwoche - mit einem sehenswerten Treffer für den Ausgleich (63.).

Dabei war die Partie zunächst von Vorsicht geprägt. Beide Mannschaften agierten in der ersten Halbzeit eher verhalten und ließen nur wenige klare Torchancen zu. Altenessen wirkte zwar bemüht, die Nervosität war der Mannschaft nach den Ereignissen der vergangenen Woche aber deutlich anzumerken.

Die Sportfreunde blieben anschließend am Drücker und wurden in der Schlussphase belohnt. Der eingewechselte Angelo Schümer bereitete den Treffer vor, Carlos Happy vollendete zum umjubelten 2:1-Siegtreffer (81.). Mit dem Schlusspfiff fiel bei den Gastgebern sichtbar die Last ab.

Trainer Erkan Sahin verfolgte die Partie aufgrund einer Sperre aus der Distanz und litt kräftig mit: "Ich war leider gesperrt und musste mir das Spiel von weiter weg anschauen, was unfassbar nervenaufreibend war. Man hat den Jungs schon angemerkt, dass sie nervös waren, weil es vielleicht der letzte Strohhalm war.“

Sahin sah vor allem nach der Pause eine klare Leistungssteigerung seiner Mannschaft: "Wir bekommen ein Standard-Tor und zeigen dann eine gute Reaktion.“

Sahins Aberglaube zu seiner Sperre: "Vielleicht bringt es des Jungs ja Glück"

Trotz des wichtigen Erfolgs bleibt die Lage für Altenessen schwierig. Da mit dem Essener SC Preußen (2:1 gegen SpVg Schonnebeck II) und DKSV Helene Essen (4:4 gegen SV Borbeck) auch direkte Konkurrenten punkteten, fehlen weiterhin zwei Punkte ans rettende Ufer.

Sahin richtet den Blick bereits auf die nächste Aufgabe gegen SuS Haarzopf II (17. Mai, 11 Uhr)): "Wir können am Ende nur unsere Spiele gewinnen und hoffen, dass die Konkurrenz nicht punktet. Haarzopf ist immer schwierig auszurechnen, aber da brauchen wir dringend einen Dreier. Die Jungs müssen weiterhin an sich glauben. Dann ist einiges möglich. Leider bin ich da auch gesperrt aber vielleicht bringt es ja wieder Glück.“

Auch Stoppenbergs Trainer Marco Schulze bescheinigte seiner Mannschaft trotz der Niederlage eine ordentliche Leistung: "Die Niederlage resultiert aus kleinen individuellen Fehlern und fehlendem Matchglück. An Einsatz, Moral und Einstellung hat es der Mannschaft zu keinem Zeitpunkt gefehlt. Die Leistung zeigt, dass wir noch leben.“