"Wirft uns nicht um": Landers blickt nach 1:1 gegen TuSEM nach vorn

Marcel Landers musste sich mit einem Remis gegen TuSEM begnügen. – Foto: Markus Becker

Am Ende konnte sich keine der beiden Seiten mit dem Punktgewinn vollends zufrieden geben. Die DJK Arminia Klosterhardt haucht Verfolger Rot-Weiss Essen II neues Leben im Kampf um die Meisterschaft ein. Auf der anderen Seite hatte TuSEM Essen nach einer aufopferungsvollen Defensivleistung sogar lange den Dreier im Blick.

Der späte Ausgleichstreffer von Samuel Zegadlo vermieste zwar den ganz großen Coup gegen den Spitzenreiter, schlussendlich überwog aber der Stolz. "Wir spielen hier gegen den Tabellenführer und nur so kannst du was mitnehmen, mit dieser Leidenschaft, mit dieser Intensität“, erklärte Bründermann. Gleichzeitig verriet er, dass TuSEM bewusst von der eigenen üblichen Spielweise abgewichen war. Statt dominant auftreten zu wollen, passte sich der Tabellenneunte dem Spitzenreiter an und setzte gezielt auf Umschaltsituationen. "Wir wollten den Spielfluss von Klosterhardt stören, weil wir wissen, was die für eine Qualität haben.“

TuSEM-Coach Lucas Bründermann wollte seiner Mannschaft trotz des späten Gegentreffers keinen Vorwurf machen. "Nein, absolut nicht“, antwortete er auf die Frage, ob sich das Unentschieden wie eine Enttäuschung anfühle. Vielmehr hob er die Qualität des Tabellenführers hervor und lobte gleichzeitig den eigenen Torwart Leon Pires-Schulten, der seine Mannschaft mit mehreren starken Paraden lange auf Siegkurs hielt: "Der hat viele, viele richtig gute Dinge rausgeholt.“

Der Matchplan ging über weite Strecken auf. Nach dem Führungstreffer durch Daniel Zurmühlen (67.) schnupperte TuSEM sogar am Überraschungssieg. Trotzdem sieht Bründermann die verbleibenden Wochen bereits als Vorbereitung auf die kommende Spielzeit. "Wir wollen nächste Saison nochmal neu angreifen“, betonte der Trainer, der dafür Ziel einen Platz unter den Top fünf ausgab.

Auf der Gegenseite sprach Klosterhardts Trainer Marcel Landers von einer "komplizierten“ Aufgabe gegen einen "unangenehmen Gegner“. Seine Mannschaft hatte über den Spielverlauf zwar genügend Chancen, ließ letztlich aber zu oft die letzte Präzision vermissen. "Der Ball wollte heute einfach nicht rein“, sagte Landers, dessen Team unter anderem zweimal Aluminium traf.

Einmal klappte es kurz vor Schluss aber doch. Der Ausgleichstreffer war für Landers mit Blick auf die Tabelle alles andere als Makulatur. "Der Punkt kann am Ende auch nochmal wichtig sein. Du kannst dir jetzt noch einmal ein Unentschieden erlauben. Wenn RWE dann nur noch gewinnt, sind wir punktgleich und wird haben den direkten Vergleich gewonnen“, erklärte Landers und prognostiziert für die kommenden Wochen: "Das wirft uns jetzt nicht um“

Gleichzeitig räumte der Trainer ein, dass seine Mannschaft nicht die gewohnte Klarheit im Kombinationsspiel auf den Platz bekam. Viele Ungenauigkeiten bremsten den Spielfluss immer wieder. Auch der Umstand des ungewohnten Freitagsspiel trug seinen Teil dazu bei.

Fließen ein paar Liter von RWE in Richtung TuSEM?

Nach der kurzen Enttäuschung muss die Arminia nun den Blick nach vorne richten. Auch wenn Landers eigentlich nicht zu viel rechnen möchte, wird der Blick am Sonntag dennoch Richtung Konkurrenz gehen. Große Hoffnungen auf einen Patzer des Verfolgers Rot-Weiss Essen II gegen die Sportfreunde Niederwenigern II (10. Mai, 16 Uhr) macht sich der Übungsleiter aber nicht: "Bei allem Respekt für Niederwenigern. Aber wir rechnen jetzt nicht damit, dass RWE da was liegen lässt.“

Apropos Rot-Weiss Essen: Darf sich TuSEM als Belohnung für die Mühen auf den ein oder anderen Liter Kaltgetränke einstellen? "Das wissen meine Jungs besser als ich", sagt Bründermann. "Die sind mit denen von Rot-Weiss auch, glaube ich, connected. Ich weiß nicht, ob sie eine Kiste hinstellen. Ich würde mich in jedem Fall freuen."

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