Es wird Härtefälle bei Ratingen 04/19 geben Bei den Ratingern kehren drei Mittelfeldspieler zurück für das Duell beim TVD Velbert, den Trainer Martin Hasenpflug als das aktuell beste Team der Oberliga adelt. Beide Mannschaften haben einen Lauf mit vier Siegen am Stück.

In einem möglichen Halbfinale des Niederrheinpokals könnten die Ratinger dann im März 2023 ein Heimspiel haben, wenn sie sich in Sonsbeck ebenso durchsetzen wie Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen beim Bezirksligisten ASV Mettmann. So weit aber mag Hasenpflug noch nicht schauen: „Wir sind erst einmal froh, so weit wie lange nicht gekommen zu sein, alles andere ist Bonus. Außerdem habe ich die Auslosung nur am Rande zur Kenntnis genommen, weil die Liga Priorität hat.“

Und da wartet am Sonntag (15 Uhr) eine sehr anspruchsvolle Aufgabe auf den aktuellen Tabellendritten: Es geht zum TVD Velbert, der zwar derzeit „nur“ auf Rang sechs steht, aber auch schon gute Ergebnisse geliefert hat wie einen 4:1-Erfolg über den derzeitigen Tabellenführer KFC Uerdingen. Der hat mit seinem Verfolger SSVg Velbert dieselbe Tordifferenz wie der TVD: plus 14. Die Ratinger wiederum haben inzwischen mit plus 16 die beste der Liga, haben die meisten Tore geschossen (37) und die letzten vier Spiele – inklusive des Achtelfinales im Pokal – gewonnen. Das haben sie mit dem TVD gemein, der seine jüngsten vier Liga-Partien allesamt gewonnen und schon 31 Treffer erzielt hat – und wie bei 04/19 dabei in allen Mannschaftsteilen erfolgreich ist.

Hasenpflug, der in Velbert wohnt, sagt: „Ich habe TVD schon mehrmals gesehen, weil er bei mir um die Ecke spielt. Ich habe schon vor der Saison gesagt, dass er das Potenzial hat, ganz oben mitzuspielen, und die Ergebnisse geben mir Recht. Das ist eine sehr gute Mannschaft mit einer guten Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern, teilweise mit Bundesliga-Erfahrung.“