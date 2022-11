Erster Sieg für die TSV-Damen

Vergangenen Samstag holten sich die Damen des TSV in einem nebligen, kampfbetonten Match in Wattenweiler den ersten Dreier der Saison. Nach verschlafenen Anfangsminuten legen die Gastgeberinnen vor, bevor sich der TSV langsam fängt. Nach 37 Minuten geraten die Mädels durch einen Wattenweiler Freistoß weiter in Rückstand, ließen sich aber nicht unterkriegen. Nach einer Ecke kann Wattenweiler II nicht vollständig klären: Julia Bauer nutzt die Chance und zieht aus zweiter Reihe ab - der Anschlusstreffer. In der zweiten Halbzeit finden die Binswangerinnen besser in die Partie und erarbeiten sich gute Gelegenheiten. Nach einem Freistoß für den TSV staubt Sophia Graf im Wattenweiler Strafraum ab - der Ausgleich! Eine viertel Stunde später legt Nicole Kreis aus dem Zentrum auf Theresa Futschik ab, die den Ball zum Führungstreffer versenkt. Wattenweiler II drängte auf den Ausgleich, aber bis zur letzten Minute kämpften die Mädels bei zunehmendem Nebel und schlechten Platzverhältnissen und verteidigten mit einer starken Defensivleistung zuletzt auch in Unterzahl ihren Sieg. Nächste Woche steht ein weiteres wichtiges Spiel gegen Tabellennachbar Bissingen an. Nun heißt es, am Erfolg des letzten Wochenendes anzuknüpfen, bevor es in die Winterpause geht.

(geschrieben B.Werner)