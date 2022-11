TSV-Mädels Sieger im Pokalderby

Im Derby gegen die Damen der SG FC Osterbuch/Unterhürheim konnten die Mädels des TSV Binswangen am vergangenen Mittwoch Abend erfolgreich das Ticket für das Halbfinale lösen. Von Anfang an machten die Gäste Druck und nach einer guten Chance durch Lisa Gerblinger schiebt Anna Wörle nach Zuspiel von Nicole Kreis zur Führung ein. Knapp eine viertel Stunde später schickt Franziska Futschik abermals Wörle in die gegnerische Hälfte - 0:2. Einen Strafstoß zum Ergebnisausbau vergab der TSV jedoch. Im weiteren Verlauf erarbeitete sich Binswangen gute Gelegenheiten, aber auch den Gastgeberinnen gelangen immer wieder gefährliche Akzente in Richtung TSV-Tor. Kurz vor der Pause macht Wörle nach Zuspiel von Gerblinger ihren ersten Hattrick der Saison perfekt. In Halbzeit zwei starteten die Mädels zu nachlässig und muss so den ersten Gegentreffer einstecken. Davon bestärkt erhöht Osterbuch/Unterthürheim den Druck und erarbeitet sich gute Möglichkeiten. Doch der TSV hielt Stand und in 66. Min. legt Julia Manier Lisa Gerblinger perfekt auf - 1:4. Die Endphase spielte sich im Mittelfeld ab. Mit dem Sieg sind die Mädels eine Runde weiter - wer der Gegner sein wird, ist noch offen.