Erster Saisonsieg - Beginn einer Aufholjagd?

An einem sonnigen Herbsttag empfing die Zweite des SV Großhabersdorf mit dem TSV Brodswinden ein Team, das in ähnlichen Tabellenregionen rangierte - nämlich ziemlich weit unten. Dementsprechend war kein hochklassiges Fußballmatch zu erwarten. Die Partie bot in der ersten Halbzeit vereinzelte Chancen auf beiden Seiten. Nach einem Eckball traf der Mittelstürmer B. Schütz mit einem abgefälschten Schuss nur den Pfosten. Die Gäste hatten im ersten Durchgang wohl etwas mehr Ballbesitz, was sie aber auch nicht zu klaren Torchancen nutzen konnten. Daher ging es verdient mit einem torlosen Remis in die Halbzeit.

Der erste Angriff in der zweiten Halbzeit sollte dem Spiel bescheren, was bisher gefehlt hatte: Ein Tor! Oliver Budweiser verstand es geschickt seinen Körper einzusetzen und einen langen Ball akrobatisch, mit dem Umweg über den Innenpfosten, hinter die Torlinie zu bugsieren.

Die Gästeführung währte jedoch nicht lange. Fünf Minuten später fand ein von Porlein im Anstoßkreis getretener Freistoß direkt den Weg ins Tor, da der Brodswindener Torwart durch die vielen Menschen in seinem Sechszehner sichtlich irritiert war und so der Ball neben ihm aufsetzen und den Weg ins Tor finden konnte. In den nächsten Minuten war es ein relativ offener Schlagabtausch, aber die Habersdorfer begannen an sich und den ersten Saisonsieg zu glauben. Letztlich wurde der Einsatz belohnt, als eine zweite Standardsituation zum Erfolg führte. Porlein trat in der 90. Minute eine Ecke und Niklas Pfändtner köpfte diesen Ball unorthodox, aber erfolgreich mit dem Hinterkopf ins gegnerische Tor.