Erster gegen Zweiter: Kann Endenich überhaupt gestoppt werden? Landesliga Mittelrhein, Staffel 1: Der FV Bonn-Endenich empfängt am kommenden Spieltag den ärgsten Verfolger aus Nümbrecht.

Kann der unglaubliche Lauf des FV Bonn-Endenich überhaupt gestoppt werden? Die vergangenen acht Ligaspiele konnte die Mannschaft von Trainer Dennis Ochs allesamt für sich entscheiden. Der Vorsprung an der Tabellenspitze beträgt nach zehn Spieltagen bereits vier Punkte - könnte aber jetzt auf einen Punkt zusammenschmelzen. Am Sonntag ist der Zweiplatzierte zu Gast in Bonn.

Momentan ist kein Team so gut in Form wie die Endenicher: neun Siege aus zehn Spielen sprechen eine eindeutige Sprache. Und so darf sich das Team aus dem Bonner Osten schon jetzt durchaus berechtigte Hoffnung auf den Aufstieg machen. Nach einem mittelmäßigen neunten Platz in der Spielzeit 2021/22 wurde die Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in die Mittelrheinliga auch klar als Ziel formuliert.

Das Team ist der Star

Was bei einer genaueren Ursachenforschung auffällt ist, dass der Erfolg (natürlich) kein Zufall ist. Neben der besten Defensive der Liga (acht Gegentore bislang), kommt Endenich vor allem über das Kollektiv. Wer beim Spitzenreiter beispielsweise einen Top-Torjäger erwartet hätte, der quasi alleine für das Toreschießen verantwortlich ist, der wird enttäuscht. Kein Spieler hat mehr als vier Mal getroffen, dafür durften allerdings bereits zehn verschiedene Spieler ein Tor bejubeln. Nahezu das ganze Team ist am Erfolg direkt beteiligt.

Gegen die Großen noch blass

Spannend bleibt zu beobachten, ob diese augenblickliche Erfolgswelle konstant anhalten kann. Zur Wahrheit gehört nämlich auch: bis jetzt traf der FV fast ausschließlich auf Teams, die sich in der unteren Tabellenhälfte wiederfinden - das einzige Spiel gegen eine Mannschaft aus den Top 5 ging verloren (1:2 gegen den SC Rheinbach). Das Heimspiel gegen den SSV Homburg-Nümbrecht gilt dementsprechend als echter Härtetest, denn auch der Gast ist gut in Form.