Erster Auswärtssieg für Aufsteiger Helpenstein „Der Sieg war verdient, ein 4:2 wäre auch in Ordnung gewesen“, sagte Mario Lehnen, Helpensteins Co-Trainer.

Mika Johnen, der sein Startelfdebüt in der Liga feierte, brachte Helpenstein mit einem Chip-Ball über den Torwart in Führung (5.). Ben König glich aus (11.). In der ersten Halbzeit traf Julian Hahn im Liegen zum 2:1, nachdem der Elfmeterpfiff ausgeblieben war (35.). Der angeschlagene Christian Koerfer, der in der Pause ausgewechselt wurde, warf sich mit letztem Einsatz in den Ball und markierte das 3:1 (40.). Nach einer Ecke verkürzte König zum 2:3 (44.).

In Hälfte zwei stand der SV etwas tiefer, um Kompaktheit zu bekommen. „Das hat mir deutlich besser gefallen“, sagte Lehnen. Einen „Zauberkonter“ über Max Gerighausen und Johnen schloss Robin Langer zum 4:2 ab (53.). Die Defensive um Dominik Hahn und Hendrik Höfels stand sicher, Torwart Torben Fritzsche musste nur einmal eingreifen. Yannick Schennesse (90.+2) fing einen Querpass ab und traf aus 40 Metern zum 5:2.