Ersten Sieg gegen Augsburg landen 1.FC Saarbrücken: B-Junioren wollen gut aus der Ligapause kommen

Der Blick auf die Tabelle zeigt, dass es für die B-Junioren des 1. FC Saarbrücken am Sonntagmorgen (11 Uhr, FC-Sportfeld, Camphauser Str.) ein ganz wichtiges Bundesligaspiel werden kann. Der FC Augsburg steht als Zehnter zwei Plätze über dem Strich, und da wollen die FCs-Jungs am Ende der Saison hin. Die Saarländer haben aber als Schlusslicht erst zwei Punkte und sind somit nun darauf aus, den Vorsprung zu verkürzen, um in Schlagdistanz zu kommen. Trainer Matthias Malter ist zuversichtlich, dass es mit dem ersten Saisonsieg klappen könnte. "Wir hatten jetzt drei Wochen Vorbereitung, haben in der Zwischenzeit ein Spiel gegen den SV Gonsenheim und ein internes Spiel gegen die eigene U16 gemacht, um gut vorbereitet zu sein. Allerdings fehlen viele Spieler verletzungsbedingt oder erkrankt, so dass wir drei Jungs aus der U16 in den Kader genommen haben, wir wollen dadurch auch wieder breiter aufgestellt sein", sagt er. Marco Blinn Fabian Weber sind angeschlagen, Marlon Buljan, Finn Keller und Gradi Ndombele drohen auszufallen. Bei drei Punkten Rückstand auf Rang Fünfzehn und dem schlechteren Torverhältnis wie der Sechzehnte SpVgg. Greuther Fürth (spielt gleichzeitig beim SC Freiburg) wäre ein Sieg verpflichtend, um den letzten Platz loszuwerden. Der Fünfzehnte FC- Astoria Walldorf empfängt am Sonntagnachmittag um 13 Uhr den Karlsruher SC zum badischen Derby.