 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Ergebnisdienst: Die Ergebnisse und Tabellen am Niederrhein!

Die Amateurfußball-Saison am Niederrhein biegt auf die Zielgerade ein und auf FuPa gibt es täglich alle wichtigen Ereignisse live - und am Sonntag sogar dreimal im Video. Was ansteht, wer spielt, und wie die Partien laufen, erfahrt ihr hier.

von André Nückel · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser
Ratingen und Uerdingen kämpfen um den Aufstieg.
Ratingen und Uerdingen kämpfen um den Aufstieg. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

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Am Niederrhein stehen allmählich wöchentlich Meister und Aufsteiger fest, so kann beispielsweise die 1. Spvg Solingen-Wald 03 am Sonntag in die Oberliga Niederrhein aufsteigen. Doch die FuPa-Redaktion begleitet am 26. April drei andere Spiele, absolute Kracher, im Video. Klickt euch rein!

Hier gibt es alle Spiele des Tages

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FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

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Eine Auswahl von Spielen am 26. April - drei Kracher im Stream

FuPa Niederrhein überträgt am Sonntag drei Spiele im Livestream - und die haben es in sich:

Oberliga Niederrhein: das Topspiel zwischen Ratingen 04/19 und dem KFC Uerdingen um den Aufstieg in die Regionalliga!

Heute, 15:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
1
4
Abpfiff
+Video

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: Tabellenführer SV Budberg gastiert beim Aufstiegsanwärter ESC Rellinghausen!

Heute, 15:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
0
3
Abpfiff
+Video

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Rot-Weiss Essen II empfängt Arminia Klosterhardt ebenfalls zum großen Kracher um die Meisterschaft!

Heute, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
0
1
+Video

Per Klick auf die Paarung findet ihr den Stream, FuPaTV-Highlights und die Liveticker. Hier geht es direkt zum YouTube-Kanal von FuPa Niederrhein:

>>> Zum YouTube-Kanal von FuPa Niederrhein

Weitere spannende Duelle:

Heute, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
0
1

Heute, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
3
0

Heute, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
1
0

Heute, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhen Hamborn
2
2
+Video

Heute, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
4
1

Heute, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
2
3

Heute, 15:00 Uhr
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
2
5
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
2
1

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