So steht am Sonntag der erste Oberliga-Aufsteiger fest

Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 steht vor dem Aufstieg. – Foto: Markus Becker

Seit Monaten kündigt sich der Aufstieg der 1. Spvg Solingen-Wald 03 in die Oberliga Niederrhein an - und am 26. April könnte es schon so weit sein. Der Tabellenführer der Landesliga, Gruppe 1, steht im Heimspiel gegen die DJK Gnadental vor der Meisterschaft, braucht aber für den Titel am 29. Spieltag Schützenhilfe von der Konkurrenz.

Solingen wird aufsteigen, aber wann?

Solingen 03 wird die Oberliga zurück in die Klingenstadt bringen, so viel ist sicher. Nur der Zeitpunkt ist noch ungewiss. Nach dem jüngsten 2:1-Erfolg bei Victoria Mennrath und dem 2:2 von Verfolger SC Kapellen-Erft bei der VSF Amern hat die Mannschaft von Trainer Daniele Varveri zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger. FuPa erklärt euch, wie die Meisterschaft am Sonntag Realität wird. Voraussetzung: Der Tabellenführer, der im vergangenen Spieljahr über die Relegation als Vizemeister in die Landesliga aufstieg, benötigt einen Heimsieg gegen Gnadental. Die Neusser rangieren in der Formtabelle sogar knapp vor Solingen, sind aber dennoch der Underdog. Das Hinspiel entschied der Spitzenreiter mit 3:2 für sich.

Ausgangslage Solingen 03: Gewinnt Solingen, beträgt der Vorsprung ohne Berücksichtigung der Ergebnisse der Konkurrenz 13 Punkte auf Kapellen-Erft und 17 Punkte auf den ASV Einigkeit Süchteln. Unterrath muss Kapellen schlagen

Ausgangslage SC Kapellen-Erft: Kapellen hat beginnend mit seinem Heimspiel gegen die SG Unterrath noch fünf Partien und kann folglich noch 15 Punkte holen. Damit der vorzeitige Oberliga-Aufstieg von Solingen gelingt, muss Unterrath beim SC Kapellen gewinnen. Dann käme der Zweite maximal noch auf zwölf Punkte und könnte den theoretischen 13-Punkte-Vorsprung der 03er nicht mehr einholen. Spielen Kapellen und Unterrath remis, wäre sogar noch ein Gleichstand des Ersten und Zweiten möglich. Da der direkte Vergleich zwischen Solingen und Kapellen ausgeglichen ist (2:2, 1:1), ginge es in diesem Fall in eine Entscheidungsrunde. Auch Bergisch Born muss unterstützen

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr SSV Bergisch Born SSV Born ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln 15:30 live PUSH

Ausgangslage ASV Einigkeit Süchteln: Süchteln hätte bei einem Solinger Sieg gegen Gnadental 17 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Mit der Partie bei Bergisch Born bestreiten die Viersener noch sechs Landesliga-Partien, ergo kann das Punktekonto noch um 18 Punkte steigen. Entsprechend würde Solingen bereits ein Unentschieden des Tabellendritten reichen, sonach darf Süchteln aus Sicht der Nummer eins am Sonntag im Parallelspiel nicht gewinnen. Titel am Sonntag ist durchaus realistisch Realistische Einschätzung: Dieses Szenario ist tatsächlich möglich und fernab von unrealistisch. Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 ist der Favorit gegen die DJK Gnadental, zudem hat die SG Unterrath erst am vorvergangenen Spieltag mit 6:2 beim Tabellenführer gewonnen. Warum sollte die SGU Kapellen nicht auch bezwingen? Zudem benötigt Bergisch Born im Rennen um den Klassenerhalt jeden Zähler, Heimspiele wie gegen Süchteln stehen daher besonders im Fokus, um das eigene Konto aufzustocken. Die anderen Partien des Landesliga-Spieltags 29

Sa., 25.04.2026, 16:00 Uhr DV Solingen DV Solingen VSF Amern VSF Amern 16:00 PUSH

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf TuRU 80 SC Union Nettetal Nettetal 15:30 live PUSH

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr TSV Solingen TSV Solingen FC Remscheid FC Remscheid 15:30 PUSH