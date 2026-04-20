So steht am Sonntag der erste Oberliga-Aufsteiger fest

Seit Monaten kündigt sich der Aufstieg der 1. Spvg Solingen-Wald 03 in die Oberliga Niederrhein an - und am 26. April könnte es schon so weit sein. Der Tabellenführer der Landesliga, Gruppe 1, steht im Heimspiel gegen die DJK Gnadental vor der Meisterschaft, braucht aber für den Titel am 29. Spieltag Schützenhilfe von der Konkurrenz.
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Voraussetzung: Der Tabellenführer, der im vergangenen Spieljahr über die Relegation als Vizemeister in die Landesliga aufstieg, benötigt einen Heimsieg gegen Gnadental. Die Neusser rangieren in der Formtabelle sogar knapp vor Solingen, sind aber dennoch der Underdog. Das Hinspiel entschied der Spitzenreiter mit 3:2 für sich.
Ausgangslage Solingen 03: Gewinnt Solingen, beträgt der Vorsprung ohne Berücksichtigung der Ergebnisse der Konkurrenz 13 Punkte auf Kapellen-Erft und 17 Punkte auf den ASV Einigkeit Süchteln.
Ausgangslage SC Kapellen-Erft: Kapellen hat beginnend mit seinem Heimspiel gegen die SG Unterrath noch fünf Partien und kann folglich noch 15 Punkte holen. Damit der vorzeitige Oberliga-Aufstieg von Solingen gelingt, muss Unterrath beim SC Kapellen gewinnen. Dann käme der Zweite maximal noch auf zwölf Punkte und könnte den theoretischen 13-Punkte-Vorsprung der 03er nicht mehr einholen.
Spielen Kapellen und Unterrath remis, wäre sogar noch ein Gleichstand des Ersten und Zweiten möglich. Da der direkte Vergleich zwischen Solingen und Kapellen ausgeglichen ist (2:2, 1:1), ginge es in diesem Fall in eine Entscheidungsrunde.
Ausgangslage ASV Einigkeit Süchteln: Süchteln hätte bei einem Solinger Sieg gegen Gnadental 17 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Mit der Partie bei Bergisch Born bestreiten die Viersener noch sechs Landesliga-Partien, ergo kann das Punktekonto noch um 18 Punkte steigen. Entsprechend würde Solingen bereits ein Unentschieden des Tabellendritten reichen, sonach darf Süchteln aus Sicht der Nummer eins am Sonntag im Parallelspiel nicht gewinnen.
Realistische Einschätzung: Dieses Szenario ist tatsächlich möglich und fernab von unrealistisch. Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 ist der Favorit gegen die DJK Gnadental, zudem hat die SG Unterrath erst am vorvergangenen Spieltag mit 6:2 beim Tabellenführer gewonnen. Warum sollte die SGU Kapellen nicht auch bezwingen? Zudem benötigt Bergisch Born im Rennen um den Klassenerhalt jeden Zähler, Heimspiele wie gegen Süchteln stehen daher besonders im Fokus, um das eigene Konto aufzustocken.