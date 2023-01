Erfolgreicher Test gegen FC Fürstenau

Am gestrigen Samstag fand der erste Test für die VfBer im heimischen Stadion statt. Die Mannschaft vom schwarzen Weg zeigten dabei nach den ersten Trainingseinheiten in dieser Woche einen soliden Auftritt und konnten nach einem frühen Rückstand das Spiel noch drehen und am Ende mit 3:1 für sich entscheiden. Besonders sehenswert dabei war das Tor von unserm 10er Kastriot aus der Ferne.