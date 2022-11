ERDINGER Weißbier: Oberprieler mit Fünferpack in KK Donau/Isar ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisklassen Donau/Isar in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Tobias Paulus von RW Klettham-Erding unterstrich am Wochenende erneut, warum er unangefochten an der Spitze der Torschützenliste steht. Beim 3:3 gegen die DJK Ottenhofen erzielte er sowohl die frühe Führung als auch den späten Ausgleich und drückte dem Spiel seinen Stempel auf. Er steht jetzt bei 25 Toren.

Einer war in dieser Woche allerdings so richtig in Torlaune. Kilian Oberprieler traf beim 11:0 Kantersieg des SV Högertshausen gegen die TSV Eching-Reserve ganze fünf Mal und hat jetzt 19 Tore auf dem Konto.

Auf Rang drei stehen Leart Bilali, Andreas Kreitmeier und Julian Schaumeier, die am Wochenende jeweils einmal für ihr Team erfolgreich waren und jetzt allesamt bei 15 Buden stehen.

Torschützenliste:

1. Tobias Paulus, RW Klettham-Erding, Kreisklasse 4: 25 Tore

2. Kilian Oberprieler, SV Hörgertshausen, Kreisklasse 3: 19 Tore

3. Leart Bilalli, SpVgg Altenerding, Kreisklasse 4: 15 Tore

3. Andreas Kreitmeier, SpVgg Zolling, Kreisklasse 3: 15 Tore

3. Julian Schaumaier, TSV Aspis Taufkirchen, Kreisklasse 4: 15 Tore

6. Maximillian Bauer, SC Moosen/Vils, Kreisklasse 4: 14 Tore

6. Felix Daumoser, SC Moosen/Vils, Kreisklasse 4: 14 Tore

6. Manuel Fuchs, FC Finsing II, Kreisklasse 4: 14 Tore

6. Boris Manko, TSV Lichtenau, Kreisklasse 2: 14 Tore

10. Johannes Koerbl, SC Moosen/Vils, Kreisklasse 4: 13 Tore und drei weitere Spieler mit 13 Treffern.