ERDINGER Weißbier: Häusler und Teouri schließen in KL München auf ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchener Kreisligen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Der Kapitän des FC Wacker Münchens Norbert Bzunek überließ ausnahmsweise mal seinen Teamkollegen den Vortritt und blieb ohne eigenen Treffer beim 3:1-Erfolg über den TSV München-Solln. Trotzdem bleibt der Stürmer führender im ERDINGER Ranking.

Direkt dahinter macht Christian Häusler nun ordentlich Druck. Der 27-jährige Neuzugang des SC Grüne Heide kommt immer besser in Fahrt und erzielte nach seinem Doppelpack in Oberpframmern letzte Woche nun wierder ein Tor beim 4:3-Auswärtssieg über SC Baldham-Vaterstetten. Er steht jetzt bei 16 Toren und schielt auf die 15 Tragerl ERDINGER Weißbier.

Auch Rachid Teouri traf am letzten Spieltag vor der Winterpause. Beim 6:2-Kantersieg seines DJK Pasing konnte er aber nur einen Treffer selbst erzielen und bleibt damit auf Platz drei. Nach der Pause greift er weiter die beiden vorderen Plätze an. Es bleibt also spannend in den Kreisligen München.

Torschützenliste:

1. Norbert Bzunek, FC Wacker München, Kreisliga 2: 17 Tore

2. Christian Häusler, SC Grüne Heide, Kreisliga 3: 16 Tore

3. Rachid Teouri, DJK Pasing, Kreisliga 2: 15 Tore

4. Patrick Ochsendorf, FC Wacker München, Kreisliga 2: 14 Tore