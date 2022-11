ERDINGER Weißbier: Christian Häusler klettert nach Doppelpack in KL-M. ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchener Kreisligen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Das Spiel des FC Wacker Münchens beim MTV vom Samstag wurde verschoben. Deswegen blieb auch Norbert Bzunek ausnahmsweise mal eine Woche ohne einen Treffer und bleibt trotzdem führender Torjäger im ERDINGER Ranking.

Direkt dahinter macht Christian Häusler nun ordentlich Druck. Der 27-jährige Neuzugang des SC Grüne Heide kommt immer besser in Fahrt und erzielte in Oberpframmern seinen dritten Doppelpack in der noch jungen Saison. Durch den 4:0-Auswärtserfolg bleibt Grüne Heide auf dem Relegationsplatz der Kreisliga und schielt dank den Häusler-Treffern neben dem Aufstieg auch auf die 15 Kästen ERDINGER.

Rachid Teouri muss dementsprechend einen kleinen Dämpfer im Torjägerrennen hinnehmen. Beim 1:1-Unentschieden lies die DJK Pasing überraschend Punkte im Derby gegen die TSG Pasing liegen. Am nächsten Wochenende kann Teouri beim Heimspiel gegen Gräfelfing aber nochmal nachlegen, ehe die wohlverdiente Winterpause für die Amateure beginnt.

Torschützenliste:

1. Norbert Bzunek, FC Wacker München, Kreisliga 2: 17 Tore

2. Christian Häusler, SC Grüne Heide, Kreisliga 3: 15 Tore

3. Rachid Teouri, DJK Pasing, Kreisliga 2: 14 Tore

4. Patrick Ochsendorf, FC Wacker München, Kreisliga 2: 13 Tore

5. Daniel Esterl, TSV Oberpframmern, Kreisliga 3: 11 Tore

6. Lukas Obert, SV Niederroth, Kreisliga 1: 10 Tore

6. Balthasar Auspurg, FC Ludwigsvorstadt München, Kreisliga 2: 10 Tore

6. Denis Falcan, TSV Solln, Kreisliga 2: 10 Tore

6. Simon Lammermeier, SC Baldham-Vaterstett., Kreisliga 3: 10 Tore

10. Muhamet Mucoli, DJK Pasing, Kreisliga 2: 9 Tore und sieben weitere Spieler mit neun Treffern

Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.