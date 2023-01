Erbenheim holt ehemaligen Hessenliga-Spieler Nächster Aderlass für Maroc +++ Knipser Dalmeida kommt aus Walldorf

Vor allem Dalmeida hat eine spannende Vita aufzuweisen: Geboren und aufgewachsen ist er in Togo, mit sechs Jahren ging er mit seiner Familie in die USA und begann dort mit dem Kicken. In der Stockbridge High School und in der Kennesaw State University machte der Stürmer dann mit seinem Tordrang auf sich aufmerksam. Als er nach Deutschland kam, wurden schnell einige Vereine auf den Stürmer aufmerksam.

Dalmeida stand für die Oberligisten 1. FC Eschborn, Sportfreunde Seligenstadt, SV Gonsenheim, SC Waldgirmes und FSV Fernwald und Regionalligist FSV Frankfurt auf dem Platz. Nach zwei Stationen bei den Groß-Gerauer Teams HSC Mörfelden und SKG Walldorf schließt sich der dynamische Angreifer nun dem SV Erbenheim an.

Mit dem 36-Jährigen Kaddouri kommt zudem ein erfahrener Spieler für die Defensive. "Das sind zwei richtig gute Spieler für uns", freut sich El Bakkaoui über die Verstärkungen.