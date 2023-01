"Er wird sicher auch für Halberstadt seine Tore machen" Verbandsliga +++ Der SSC Weißenfels muss den Abgang seines besten Torschützen kompensieren

Von Nico Grünke (Mitteldeutsche Zeitung)

Vor den Kopf gestoßen fühlt sich Maik Zimmermann nicht. „Das lief alles ganz transparent ab“, sagt der Coach vom Verbandsligisten SSC Weißenfels. Dennoch findet er es schade, dass sich die Dinge in den vergangenen Wochen so entwickelt haben: Es geht genauer gesagt um einen der wichtigsten Leistungsträger bei den Weißenfelsern - um Offensivspieler Ilya Hlynianyi. Der 26-Jährige war erst vor der Saison zum SSC gekommen und entwickelte sich in Windeseile zum vielleicht besten Stürmer der Liga. 19 Tore in 14 Partien sprechen dafür.