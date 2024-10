EP & D1: drei Nachholspiele am Mittwoch

Sowohl für den FC Koeppchen als auch für seine Gäste aus Feulen ist das heutige Nachholspiel wichtig und richtungsweisend. Nur zwei Punkte trennen beide Kontrahenten und im Falle eines Auswärtssieges könnte sich der Aufsteiger für eine Weile Luft Richtung Abstiegszone verschaffen.

Sollten sich die Wormeldinger dagegen behaupten, würde man die hohe Niederlage vom Wochenende ebenso vergessen machen wie den Abstand nach ganz unten vergrößern.

Am Sonntag deutete sich eine Trendwende bei beiden Clubs an. Ob es sich um einen Patzer handelt oder tatsächlich in eine andere Richtung geht, wird man heute Abend gegen 22 Uhr wissen.