EP: direkte Duelle zwischen den vier Schlusslichtern

Die Blicke richten sich an diesem Wochenende in der Ehrenpromotion eher nach unten. Dorthin riskiert z.B. auch Etzella Ettelbrück, das noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat, sich orientieren zu müssen, sollte der durchaus realistische Fall eintreten, dass man das Freitagsspiel gegen Mamer verliert. Ein interessantes Duell mit Blick nach oben dürften sich Berburg und Walferdingen liefern. Der FC Berdenia hat nur einen Punkt Vorsprung auf den FC Résidence, in den vergangenen Wochen fehlte es beiden Teams aber an der nötigen Konstanz, so dass man von einer offenen Partie ausgehen kann. Leader Käerjeng hat mit Steinsel zwar ebenfalls keine leichte Aufgabe zu lösen, sollte aber dennoch in der Lage sein, sich durchzusetzen.

Nach dem 0:0 gegen Feulen im Nachholspiel am Mittwoch empfängt der FC Koeppchen am Sonntag Nachbar Jeunesse Canach zum Derby. Die Ergebnisse der letzten Wochen lassen Vorteile bei den Gästen erkennen. Dass Absteiger Mersch und Aufstiegsaspirant Rümelingen sich nach neun Spielen auf den unteren Relegationsplätzen wiederfinden, hätte vor der Saison wohl kaum jemand für möglich gehalten. Mit aber nur einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen, gegenüber deren drei auf Merscher Seite, dürfte der Verein aus dem Süden, der zudem noch ein Nachholspiel zu bestreiten hat, eine leichte Favoritenrolle einnehmen. Eine solche kann man auch Feulen bei seinem Gastspiel in Schifflingen zuschreiben.