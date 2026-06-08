Engin Yavuzaslan wird neuer Coach und sportlicher Leiter von RW Ahlen Der Oberliga-erfahrene Trainer übernimmt in Doppelfunktion an der Werse. von red · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Das neue Duo, das bei RW Ahlen den Neuaufbau gestalten soll: Engin Yavuzaslan (l.) und Nils Wenk. – Foto: David Schneller

Keine drei Tage nach der Trennung von Trainer Marcel Stöppel und dem sportlichen Führungsduo Dennis Kocker und Luka Tankulic hat Oberliga-Absteiger Rot Weiss Ahlen die Lösung für die nächsten kommenden zwei Jahre präsentiert: Engin Yavuzaslan (45) wird neuer Trainer von RWA und bringt seinen bisherigen Assistenten Nils Wenk mit. Beide übernehmen zudem gemeinsam die sportliche Führung der Wersekicker.

„Damit tragen beide nicht nur die Verantwortung für die erste Mannschaft, sondern werden auch maßgeblich den Neuaufbau des Kaders gestalten. Ziel ist es, eine schlagkräftige Mannschaft zu formen, die in der Westfalenliga eine gute Rolle spielen kann“, heißt es in der Pressemitteilung von RWA. Präsident Dietmar Kupfernagel sagt: „Wir sind sehr froh, dass wir Engin Yavuszaslan für Rot Weiss Ahlen gewinnen konnten. Er hat in seinen bisherigen Stationen bewiesen, dass er in einem anspruchsvollen Umfeld mit klaren Aufgaben und Zielen nicht nur eine Mannschaft formen, sondern auch Spieler entwickeln kann. Genau diese Eigenschaften brauchen wir für den bevorstehenden Neuaufbau.“

Engin Yavuzaslan stand in den letzten fünf Jahren stets in der Oberliga an der Seitenlinie. – Foto: Imago Images

Engin Yavuzaslan erklärt: „In den Gesprächen mit dem Verein wurde sehr deutlich, dass die Verantwortlichen trotz des Abstiegs ein klares Konzept präsentieren konnten. Das hat mich überzeugt. Rot Weiss Ahlen verfügt weiterhin über eine immense Strahlkraft. Es ist ein Verein, bei dem es sich lohnt, gemeinsam wieder etwas aufzubauen.“