Engin Yavuzaslan wird neuer Coach und sportlicher Leiter von RW Ahlen

Keine drei Tage nach der Trennung von Trainer Marcel Stöppel und dem sportlichen Führungsduo Dennis Kocker und Luka Tankulic hat Oberliga-Absteiger Rot Weiss Ahlen die Lösung für die nächsten kommenden zwei Jahre präsentiert: Engin Yavuzaslan (45) wird neuer Trainer von RWA und bringt seinen bisherigen Assistenten Nils Wenk mit. Beide übernehmen zudem gemeinsam die sportliche Führung der Wersekicker.
„Damit tragen beide nicht nur die Verantwortung für die erste Mannschaft, sondern werden auch maßgeblich den Neuaufbau des Kaders gestalten. Ziel ist es, eine schlagkräftige Mannschaft zu formen, die in der Westfalenliga eine gute Rolle spielen kann“, heißt es in der Pressemitteilung von RWA.
Präsident Dietmar Kupfernagel sagt: „Wir sind sehr froh, dass wir Engin Yavuszaslan für Rot Weiss Ahlen gewinnen konnten. Er hat in seinen bisherigen Stationen bewiesen, dass er in einem anspruchsvollen Umfeld mit klaren Aufgaben und Zielen nicht nur eine Mannschaft formen, sondern auch Spieler entwickeln kann. Genau diese Eigenschaften brauchen wir für den bevorstehenden Neuaufbau.“
Engin Yavuzaslan erklärt: „In den Gesprächen mit dem Verein wurde sehr deutlich, dass die Verantwortlichen trotz des Abstiegs ein klares Konzept präsentieren konnten. Das hat mich überzeugt. Rot Weiss Ahlen verfügt weiterhin über eine immense Strahlkraft. Es ist ein Verein, bei dem es sich lohnt, gemeinsam wieder etwas aufzubauen.“
Yavuzaslan trainierte in den vergangenen zwei Saisons den Oberligisten SV Schermbeck. Anfang Mai gaben die Rot-Weißen die Trennung vom 45-Jährigen zum Saisonende bekannt, Alexander Schlüter vom Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel wurde als sein Nachfolger vorgestellt. Zuvor trainierte Yavuzaslan die Ligakonkurrenten SG Wattenscheid 09 und SpVgg Vreden. Der 29 Jahre alte Nils Wenk war seit 2025 Co-Trainer an der Seite Yavuzaslans beim SV Schermbeck und war zuvor als Jugendtrainer beim Bocholter Club VfL Rhede tätig.
Yavuzaslan gelte als Trainer, „der strukturiert arbeitet, klare Vorstellungen verfolgt und junge wie erfahrene Spieler weiterentwickeln kann“, heißt es von Vereinsseite weiter. „Gemeinsam mit Nils Wenk wird er die sportliche Ausrichtung der kommenden Jahre verantworten und die Kaderplanung sowie die sportliche Entwicklung des Vereins vorantreiben.“ Damit setze man „auf ein eingespieltes Trainerduo, das den sportlichen Neustart gemeinsam angehen und zugleich die sportliche Leitung des Vereins übernehmen wird“.