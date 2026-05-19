SV Schermbeck: Der neue Coach kommt aus der Westfalenliga

– Foto: SG Wattenscheid 09

Der 35-jährige Alexander Schlüter bildet aktuell ein Trainer-Duo mit David Basile beim Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel. Am vergangenen Wochenende vergaben die Herner wohl die letzte Chance auf den Oberliga-Aufstieg, als gegen den TuS Erndtebrück eine 3:0-Pausenführung verspielt wurde. Bei nun sechs Punkten Rückstand auf die SpVgg Horsthausen dürfte der Zug abgefahren sein.

Schlüter allerdings wird in der kommenden Saison im westfälischen Amateuroberhaus tätig sein, obwohl er im Dezember noch beim DSC verlängert hatte. Der SV Schermbeck gab am heutigen Dienstag die Verpflichtung bekannt. Der B-Lizenz-Inhaber tritt zur Spielzeit 2026/27 die Nachfolge von Engin Yavuzaslan an, dessen Abschied kürzlich verkündet wurde.

Maik Habitz (31), ebenfalls B-Lizenz-Inhaber und aktuell spielender Co-Trainer beim Landesligisten FC Marl, wird beim SVS den zum Saisonende scheidenden Co-Trainer Ilkay Kara beerben. Eine Fortsetzung seiner aktiven Karriere ist eher nicht geplant, so der Sportliche Leiter Markus Falkenstein.