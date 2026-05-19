SV Schermbeck: Der neue Coach kommt aus der Westfalenliga

Der 35-jährige Alexander Schlüter bildet aktuell ein Trainer-Duo mit David Basile beim Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel. Am vergangenen Wochenende vergaben die Herner wohl die letzte Chance auf den Oberliga-Aufstieg, als gegen den TuS Erndtebrück eine 3:0-Pausenführung verspielt wurde. Bei nun sechs Punkten Rückstand auf die SpVgg Horsthausen dürfte der Zug abgefahren sein.
Schlüter allerdings wird in der kommenden Saison im westfälischen Amateuroberhaus tätig sein, obwohl er im Dezember noch beim DSC verlängert hatte. Der SV Schermbeck gab am heutigen Dienstag die Verpflichtung bekannt. Der B-Lizenz-Inhaber tritt zur Spielzeit 2026/27 die Nachfolge von Engin Yavuzaslan an, dessen Abschied kürzlich verkündet wurde.
Maik Habitz (31), ebenfalls B-Lizenz-Inhaber und aktuell spielender Co-Trainer beim Landesligisten FC Marl, wird beim SVS den zum Saisonende scheidenden Co-Trainer Ilkay Kara beerben. Eine Fortsetzung seiner aktiven Karriere ist eher nicht geplant, so der Sportliche Leiter Markus Falkenstein.
Schlüter war in seiner Laufbahn mit dem VfB Hüls bis hoch zur Regionalliga aktiv. In der Oberliga hat er an die 200 Partien absolviert, u. a. beim SV Schermbeck von 2021 bis 2024. Zur Spielzeit 2024/25 beendete er seine aktive Laufbahn und wurde für ein Jahr Co-Trainer bei der SG Wattenscheid 09 unter Christopher Pache. In dieser Spielzeit schnürte Habitz die Fußballschuhe bei der SG. Zuvor hatte dieser bereits viel Oberliga-Erfahrung beim SVS gesammelt (2017-24).
In seiner Pressemitteilung schreibt der Verein: "Mit den beiden recht jungen B-Lizenz-Inhabern Alex Schlüter (35 Jahre alt) und Maik Habitz (31) setzt der SVS auf ein Duo, das den Verein und dessen Umfeld bereits sehr gut kennt, da beide noch bis zur Saison 2023/24 dort ihre Fußballschuhe geschnürt haben. Sie passen ideal zum SV Schermbeck und dessen Ausrichtung, stehen für modernen, attraktiven Fußball, sind hochmotiviert und in der Lage, junge talentierte Spieler weiterzuentwickeln und aus ihnen eine erfolgreiche Mannschaft zu formen."