Energie Cottbus: „Die Mannschaft hat nur dann eine Chance“

Bisher gab es zwischen dem FC Energie Cottbus und Alemannia Aachen in drei Ligen 18 Pflichtspiele seit dem Jahr 1999. Nach dem Derby gegen Hansa Rostock steigt jetzt das Duell gegen Aachen am Tivoli unter Flutlicht in der 3. Liga.

Dieses Duell gilt eigentlich als Traditionsduell. Es fand bisher nicht nur in der 3. Liga statt, sondern auch in der 1. Bundesliga und 2. Bundesliga. Häufig ging es in dieser Partie eng zu. Kantersiege liegen in der Vergangenheit weit zurück. Auch in diesem Spiel kann man nicht unbedingt von einem hohen Sieg für eines der beiden Mannschaften ausgehen. Zehn Spiele ungeschlagen zu sein, ist ein Aspekt ohne Zufälle. Auch vier ungeschlagene Spiele in fremden Stadien sind ein halbwegs deutliches Indiz. Dass davon die letzten beiden Spiele mit 2:1 gewonnen wurden, spricht für Qualität im Team.



