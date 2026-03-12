Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielvorbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Energie Cottbus: „Die Mannschaft hat nur dann eine Chance“
Die Lausitzer reisen an diesem Spieltag in der 3. Liga zu Alemannia Aachen.
Bisher gab es zwischen dem FC Energie Cottbus und Alemannia Aachen in drei Ligen 18 Pflichtspiele seit dem Jahr 1999. Nach dem Derby gegen Hansa Rostock steigt jetzt das Duell gegen Aachen am Tivoli unter Flutlicht in der 3. Liga.
Dieses Duell gilt eigentlich als Traditionsduell. Es fand bisher nicht nur in der 3. Liga statt, sondern auch in der 1. Bundesliga und 2. Bundesliga. Häufig ging es in dieser Partie eng zu. Kantersiege liegen in der Vergangenheit weit zurück. Auch in diesem Spiel kann man nicht unbedingt von einem hohen Sieg für eines der beiden Mannschaften ausgehen. Zehn Spiele ungeschlagen zu sein, ist ein Aspekt ohne Zufälle. Auch vier ungeschlagene Spiele in fremden Stadien sind ein halbwegs deutliches Indiz. Dass davon die letzten beiden Spiele mit 2:1 gewonnen wurden, spricht für Qualität im Team.
Aber Ausfälle in der laufenden Saison könnten einen Lauf beeinträchtigen. So werden Tolga Cigerci und King Manu auf jeden Fall ausfallen. Auch Dominik Pelivan ging verletzt im Duell gegen Hansa Rostock vom Platz. Dabei spricht man von einer Schlüsselposition. Und die Sechs im Mittelfeld ist ein ganz besonderer Baustein in einem Spielsystem. Sollte Pelivan doch ausfallen, könnte ihn Axel Borgmann auf der Position ersetzen. Ohnehin spielt der Kapitän die Saison seines Lebens. Zudem schoss er die entscheidenden Siegtore in Aue und in Aspach beim VfB Stuttgart II.
So schätzt Pele Wollitz die Lage vor dem Spiel in Aachen ein:
„Die Mannschaft hat nur dann eine Chance, wenn wir bei uns bleiben und es Woche für Woche hinbekommen. Allgemein ist es für uns und andere schwierig, Spiele zu gewinnen. Warum sind wir mit unseren Möglichkeiten in diesem Bereich? Weil wir es oft richtig gut machen.“
Weiterhin stehen Janis Juckel (Schulter-OP) und Jonas Hofmann (Trainingsrückstand nach Leisten-OP) nicht zur Verfügung. Außerdem fehlen Leon Guwara (Oberschenkelverletzung), Tolga Cigerci (Muskelfaserriss), King Manu (grippaler Infekt) und Lukas Michelbrink (Gelb-Rot-Sperre). Aachens Trainer Mersad Selimbegov muss auf Lukas Scepanik (Muskelfaserriss), Mika Hanraths (Trainingsrückstand) und Florian Heister (Wadenverletzung) verzichten.