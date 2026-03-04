Energie Cottbus: „Ich habe es bereits vorher gespürt“

Foto: Pressefoto Eibner

Erst betrübt, dann himmelhoch jauchzend



Zu Beginn des zweiten Durchgangs kam der VfB Stuttgart II fokussierter aus der Kabine, und verzeichnete früh die erste Großchance. Mansour Ouro-Tagba marschierte bis zur Grundlinie und brachte den Ball vor Marius Funks Gehäuse, der aus dem Kasten kam, aber nicht den Ball erwischte. Nyamekye Awortwie-Grant rettete für seinen Torhüter, als er den Ball noch vor der Torlinie aus der Gefahrenzone schlug (47.). Dann machte es Tagba besser. Samuele di Benedetto legte ab auf den Rechtsverteidiger Christopher Olivier, der bis zur Grundlinie lief, dann den Querpass in die Mitte brachte. Marius Funk ging runter, um den Ball zu greifen. Jedoch wehrte er vor die Füße von Tagba ab, sodass der Joker keine Mühe hatte, zum 1:0 für seinen VfB zu verwandeln (51.).



Energie antwortete im Minutentakt mit wütenden Angriffen. Zuerst Justin Butler, der nach einem Zuspiel, welches auf der rechten Außenbahn durchgeführt wurde, per Heber vergab (52.). Danach scheiterte Erik Engelhardt per Flachschuss an Florian Hellstern (58.). Anschließend gab es Handelfmeter für die Gäste. Samuele di Benedetto soll nach einer Hereingabe die Hand am Ball gehabt haben. Der kurz zuvor eingewechselte Tolcay Cigerci traf per Linksschuss ins linke Eck zum 1:1 (60.). So ist kurz danach das schnelle 1:2 möglich gewesen. Justin Butler nahm erneut Tempo auf, und zog in den Strafraum. Seinen Torabschluss führte er auf das Ecke aus. Allerdings wehrte Schlussmann Hellstern mit dem Fuß ab (62.).



Beim folgenden vorzeigbaren Angriff des FCE war der Torhüter des VfB machtlos. Mit viel Übersicht steckte Simon Straudi zu Tolcay Cigerci durch, der bis zur Grundlinie lief und dann auf Axel Borgmann zurücklegte, der bereits eingelaufen war. Noch vor dem Fünfmeterraum vollendete der Kapitän mittig zum 1:2 (64.). Im weiteren Verlauf kombinierte der FCE weiter, um die Entscheidung herbeizuführen. So vergab Tolcay Cigerci nach einem Querpass von Erik Engelhardt, als Schlussmann Hellstern diese gute Möglichkeit vereitelte (69.). Einige Minuten später flog Dominik Pelivans Freistoß denkbar knapp über das VfB-Gehäuse (72.). In der Schlusspase verpasste Tolcay Cigerci die Entscheidung, als Hellstern seinen Schuss über den Querbalken lenkte (81.).

___

Die Stimmen zum Spiel:



Pele Wollitz: „Ich habe bereits vorher gespürt, warum es wichtig ist, die Wechsel durchzuführen. Die Spieler mitzunehmen, die in letzter Zeit weniger zum Einsatz kamen. Ankerspieler wie Cigerci oder Borgmann. Hannemann hat sich dazu entwickelt, wichtige Tore zu schießen. Dann bekommen wir solch ein dämliches Gegentor nach einem Einwurf. Wichtig ist, dass wir diese Überzeugung haben, dass die Mannschaft das so lebt, unabhängig davon, was dabei herauskommt. Ich bin mir sicher, dass uns dieses Spiel noch ein Stück weitergebracht hat.“



Tolcay Cigerci: „Wir spielen eine erste gute Halbzeit. Dann haben wir ein Tor gemacht, was eigentlich zählen müsste. Trotzdem haben wir gut weitergemacht. Zur zweiten Halbzeit kamen wir nicht so gut raus. Dann gingen wir unglücklich 0:1 in Rückstand. Dann haben wir gute Energie hereingebracht, und sind froh, dass wir gewonnen haben.“



Nico Willig (Trainer des VfB II): „Verlieren macht nie Spaß. Vor allem dann, wenn man im Spiel so gut dabei gewesen ist. Dass Cottbus verdient gewonnen hat, steht außer Frage. Unabhängig davon, ob Entscheidungen kritisch waren oder nicht. Es war heute eine sehr gute Mannschaft, die gegen uns gespielt hat. Wir haben in vielen Phasen des Spiels Paroli geboten. Zur zweiten Halbzeit hatten wir sogar das Heft des Handelns in der Hand. Gehen dann sogar 1:0 in Führung. Beim Gegner kamen Spieler von der Bank, die uns das Leben richtig schwer gemacht haben. Dann ließen bei uns die Körner nach. Trotzdem bin ich zufrieden, wie wir aufgetreten sind und mit der Art, wie wir gespielt haben.“



Florian Hellstern (Torhüter des VfB II): „Es ist bitter. Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht. In der ersten Halbzeit haben wir uns gegen einen guten Gegner gut präsentiert. Hinten raus wurde es für uns eng, weil bei Energie gute Wechsel von der Bank kamen. Dann machen sie zwei schnelle Tore, was dann gegen solch eine Mannschaft unfassbar schwer wird.“

____

Positiv: Die Spielfreude beider Mannschaften hat diese Partie belebt. Des Weiteren ließ sich der FCE nach Rückschlägen nicht aus der Ruhe bringen, und kämpfte unermüdlich weiter.



Negativ: Die vergebenen Torchancen sind das einzige Manko des Spiels. Für die Fehlentscheidung des vermeintlichen 1:0 für den FCE konnte die Wollitz-Elf aber nichts. Eigentlich hätte dieser Treffer zählen müssen.



Fazit: Gegen zweite Mannschaften ist es immer schwierig zu gewinnen. Besonders in Auswärtsspielen sind solche Talente schwer zu nehmen. Dieses Mal bestand Energie die Bewährungsprobe, und festigt sich dadurch nur noch mehr.