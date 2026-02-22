Energie Cottbus: „Dann sah ich die Aktion von uns.“

Energies Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten. Ein Eckball kam zu Lukas Michelbrink, der den Ball hoch in den Strafraum spielte. King Manu stieg im Sechzehner am höchsten und nickte aus rund sieben Metern zum 1:1 ein (12.).

Das Spiel begann sehr kampfbetont, da die Hausherren selbstbewusst gegen den Ball gepresst haben. Cottbuser Angriffe wurden rigoros unterbunden. So ging die Auer Devise auf, über den Kampf in das Spiel zu finden. So führte ein schneller Gegenangriff der Hausherren zum 1:0. Marcel Bär suchte rechts im Strafraum den Torabschluss. Dabei landete der Ball sehenswert im linken oberen Eck (5.).

Nach dem Ausgleich übernahm Energie ein wenig das Kommando. Aus den zahlreichen Standardsituationen entstanden zwar keine Tore, aber die eigene Defensive wirkte mit zunehmender Spieldauer stabiler. Daraus resultierte, dass man die Hausherren vom Strafraum fernhielt. Aus dem Spiel heraus verzeichnete nur Tolcay Cigerci einen Flachschuss vor dem Strafraum, welcher aber kein Problem für Martin Männel darstellte (30.).

Axel Borgmanns Schuss auf Männels Tor besaß dann zu viel Rücklage, was bedeutete, dass der Ball weit über das Tor flog (41.). Auf der Gegenseite prüfte Jamilu Collins mit einem Flachschuss im linken Strafraum Marius Funk, der rechtzeitig unten war und am ersten Pfosten zupackte (45.).

In der Schlussphase des ersten Durchgangs gestaltete sich die Partie ausgeglichen, sodass Energie auch in der Restverteidigung zulegte, was gleichbedeutend damit war, dass Aue keine schnellen Kontersituationen ausspielen konnte.

Spitz auf Knopf im zweiten Durchgang

Im zweiten Durchgang spielten sich die Hausherren zu Beginn auf der rechten Außenbahn durch. Marcel Bär brachte Mika Clausen in Szene, der es im Strafraum aber so umständlich spielte, dass Energie Schlimmeres verhindern konnte (46.).

Dann wurde die Partie für rund fünfzehn Spielminuten unterbrochen, da aus dem Gästeblock Feuerwerkskörper geflogen kamen. Schiedsrichter Lukas Benen schickte beide Teams in die Kabinen.

Als die Begegnung fortgesetzt wurde, versuchte Energie sofort, die Initiative zu ergreifen. Ein Flachschuss durch T. Cigerci nach schöner Kombination war kein Problem für M. Männel (53.). Für Aue brachte Pascal Fallmann einen hohen Ball auf das Tor, welchen M. Funk über den Querbalken lenken musste (64.). Später vergab Marcel Bär aus Nahdistanz die erneute Führung (72.).

In der Schlussphase hatte zunächst Energie die beste Tormöglichkeit, als Justin Butler aus rund fünfzehn Metern Torentfernung Schlussmann Männel prüfte (82.). Machtlos war er dann beim 1:2, als nach einem langen Freistoß Tolga Cigerci aus halbrechter Position per Kopf zu Axel Borgmann ablegte. Der Kapitän beförderte im Fallen den Ball ins Netz. In der Nachspielzeit verpasste Marvin Stefaniak mit seinem Freistoß knapp den Ausgleich (90.+2).

____

Stimmen der Beteiligten:



Christoph Dabrowski (Aue): „Für uns ist es ein bitterer Abend, weil wir dieses Spiel verlieren. Wir haben ein sehr intensives Spiel gesehen. Wir waren richtig gut drin im Spiel. Viele Dinge sind aufgegangen, die wir uns vorgenommen haben. Es ist bitter, dass wir durch zwei Standardsituationen verlieren. Ich habe viele Aktionen gesehen, wo wir richtig gut drin waren. Man hat gesehen, dass Cottbus allmählich die Spielkontrolle übernommen hat. Ich werde meine Mannschaft wieder aufrichten. Wir müssen die Dinge klar ansprechen. Aber unsere Fans waren voll da, an die ich nur appellieren kann, dass wir den Zusammenhalt weiterhin vorleben. Wir benötigen den zwölften Mann hier im Aue. Die Mannschaft wird weiterhin die Impulse setzen, um einfach die Schritte zu machen, weiterhin an das Ziel zu glauben, über dem Strich zu stehen.“



Pele Wollitz (Cottbus): „Ich glaube, wir haben von beiden Mannschaften ein leidenschaftliches Spiel gesehen. Bei den Platzverhältnissen kann ich beiden Mannschaften nur ein Kompliment machen, weil sie Fußball spielen wollten. Aue fing mit einem fantastischen Tor an. Marcel Bär hat gezeigt, welche Qualitäten er hat. Für die Heimmannschaft ist es traurig, dass er sehr lange ausfiel. Dann sah ich die Aktion von uns, die mit einer Körpersprache und der Überzeugung begann, sich kurz zu schütteln, um dann zu versuchen, das Spiel unter Kontrolle zu bekommen. Die Umschaltmomente von Aue waren hervorragend, weil sie offensiv richtiges Potenzial haben. Wir hatten dann Spielkontrolle, aber keine Aktiven. Aue kam sehr gut aus der Halbzeit. Dann kam die Spielunterbrechung. Danach benötigten beide Mannschaften etwas Zeit, um wieder hineinzukommen. Dennoch hat man gesehen, dass wir weiterhin versucht haben, die Situationen zu finden. Das Gegenpressing von Aue wurde immer besser. Wer in der 87. Minute so das 2:1 macht, dann ist das einfach glücklich.“

___

Positiv: Das engagierte Auftreten beider Mannschaften, die für ein spannendes Derby sorgten. Außerdem steckte Energie den Rückstand schnell weg und fand die Antwort mit dem Ausgleich. Auch in der Schlussphase hielt man dem Druck der Auer stand und schaffte sogar noch den Auswärtssieg.

Negativ: Die Unterbrechung durch den Schiedsrichter kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit, welche durch Energie-Anhänger verursacht wurde.

Fazit: Energie steigerte sich zum vergangenen Spiel und auch in diesem Derby. Aue war alles andere als nur Laufkundschaft.