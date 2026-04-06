 2026-04-03T19:57:16.526Z

Spielbericht

Energie Cottbus: „Aber wir haben bewiesen, dass wir weiter sind“

Die Lausitzer freuen sich auf das Flutlichtspiel in der 3. Liga gegen den TSV 1860 München.

von René Kubasch · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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3. Liga
TSV 1860
FC Energie

Die Begegnung in der 3. Liga zwischen dem Energie Cottbus und 1860 München könnte eine richtungsweisende Partie für beide Kontrahenten sein. Und wenn es sich dabei um ein Flutlichtspiel handelt, ist von einer besonderen Atmosphäre auszugehen.

Am vergangenen Spieltag strauchelte die direkte Konkurrenz von Energie zumindest teilweise. Viel wichtiger dabei ist, dass man selbst seine Hausaufgaben erledigte und mit 3:0 beim TSV Havelse gewann. Dass der kommende Gegner, die Sechzger, eine andere Hausnummer sein werden, ist nicht nur vom Papier her der Fall.

Klar ist jedoch, dass die Wollitz-Elf ihre alte Spielfreude wieder aufleben ließ. Es war nicht nur der nötige Biss in Havelse vorhanden, sondern auch die Konzentration und Stabilität in der Defensive. Aber wenn man denkt: „Ist ja nur Havelse.“, dann wird man sich rasch eines Besseren belehrt sehen. Das Hinspiel hatte bereits gezeigt, dass keine Frucht so einfach vom Baum herabfällt.

Jetzt steht das schwere Heimspiel gegen 1860 München vor der Tür. Die Sechzger müssen unbedingt gewinnen, damit sie nicht den Anschluss nach oben verlieren. Indes kann Energie eigentlich befreit aufspielen. Doch gibt es so etwas wie Erwartungsdruck? Das Spiel in Havelse hat zumindest gezeigt, dass man sich seiner Situation und Chance bewusst ist. Und auch so ein Spiel gegen vermeintlich leichtere Gegner muss erst einmal gewonnen werden. Im vergangenen Heimspiel gegen den SSV Ulm hat man gesehen, dass auch fast abgestiegene Gegner in der Lage sind, sich zu wehren.

Zwar ist die Kauczinski-Elf seit drei Ligapartien sieglos, konnte aber drei der vergangenen fünf Auswärtsspiele gewinnen. In der vergangenen Saison hat jeweils das Heimteam gewonnen. Und auch das Hinspiel ging an die Löwen. Da wird der FCE noch heißer sein, um endlich wieder gegen 1860 erfolgreich zu sein.

So schätzt Kapitän Axel Borgmann die Lage vor dem Flutlichtspiel gegen 1860 München ein:

„Mir ist klar, dass viel mit der letzten Saison verglichen wird. Aber wir haben bewiesen, dass wir weiter sind; dass wir eine andere Mannschaft sind.“