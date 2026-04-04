Richtige Reaktion: Energie Cottbus lässt Havelse keine Chance

– Foto: Imago Images

Von Beginn an ließ Energie den Gegner spüren, dass man ein Ausrufezeichen setzen wollte. So war es Tolcay Cigerci, der als Erster vielversprechend vor das TSV-Tor kam. Jedoch rauschte diese gute Tor Gelegenheit über den Querbalken (7.). Havelse hoffte auf Kontersituation, die man sich immer wieder erarbeiten konnte. Doch die gut gestaffelte FCE-Defensive stand sicher im Verbund. Mit fortlaufender Spieldauer kontrollierte man diese Partie immer mehr.

Aus dieser Prämisse heraus ging der FCE mit 0:1 in Führung. Der sehr umsichtige Lukas Michelbrink sah, dass Axel Borgmann optimal in die Tiefe ging, und spielte ihn an. Der Kapitän ließ mit all seiner Erfahrung dem Schlussmann Norman Quindt keine Abwehrchancen (20.). Kurz danach folgte das 0:2. Havelse verlor den Ball im Aufbauspiel. Dabei zeigte Energie, wie man im richtigen Augenblick von Defensive auf Offensive umschaltet. So war es Erik Engelhardt, der auf Tolcay Cigerci ablegte. Der Zehner traf aus linker Position in Strafraum flach ins Eck (23.).

Havelse kam im ersten Abschnitt nur einmal richtig gefährlich vor das Tor. Leon Sommer war auf und davon und einschussbereit. Doch Axel Borgmann spitzelte ihm den Ball vom Fuß weg (45.+2). Einige Minuten zuvor hätte Borgmann sogar die Vorentscheidung markieren können. Nach der Flanke von Simon Straudi machte der Kapitän alles richtig. Aber Norman Quindt verhinderte mit seinen großartigen Reflexen einen höheren Rückstand (33.).

Havelse bemüht, aber Energie abgeklärt

Im zweiten Durchgang nahm sich die Ferchichi-Elf viel vor. So setzte sich Robin Sommer entschlossen auf der rechten Außenbahn durch. Dann kam er fast in eine exzellente Schussposition. Doch Lukas Michelbrink war schnell zurückgeeilt, und drängte den Offensivmann so ab, dass der nur noch aus spitzem Winkel schießen konnte (51.). Es dauerte nicht lange, bis Energie das Kommando wieder übernommen hatte. Dabei fiel das 0:3 fast mustergültig. Erik Engelhardt gewann im Dribbling die Oberhand. Anschließend setzte er Tolcay Cigerci in Szene, der an der Torauslinie nicht vom Ball zu trennen war. Dann spielte der Zehner auf den zweiten Pfosten, sodass Moritz Hannemann aus Nahedistanz keine Mühe hatte einzuschieben (57.).

Im weiteren Verlauf hätte der FCE höher führen können. Ließ aber dabei einige Gelegenheiten ungenutzt. Bei der besten Tormöglichkeit schickte Tolcay Cigerci seinen Kapitän Axel Borgmann auf die Reise, da dieser optimal durchgelaufen war. So verfehlte der Ball das lange Eck nur ganz knapp. Bis zum Schluss versuchte Havelse viel. Jedoch waren die Aktionen bis auf wenigen Aktionen zu harmlos, da Energie es clever und konzentriert verteidigte.



____

Positiv: Energie war sich der Situation bewusst, und fand wieder in die Erfolgsspur zurück. Viel lief über Tolcay Cigerci. Hervorzuheben ist auch Lukas Michelbrink, der viele Bälle eroberte. Sein rigoroses Umschaltspiel brachten nicht nur Spielwitz, sondern auch viel Torgefahr durch seine Mitspieler. Mit einigen ausgelassenen Tormöglichkeiten durch Energie steht nur ein kleines Manko zu diesem Spiel.



Fazit: Texte TexteEnergie nutzte die Patzer der Konkurrenz. Und meldete sich im Aufstiegskampf zurück. So ist das Selbstvertrauen und die Motivation im richtigen Augenblick zurück, sodass auch gegen die hochkarätigen Gegner die Möglichkeit besteht, sich wieder oben festzubeißen.